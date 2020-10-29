高市府公布輕軌二階民調：逾6成支持原路線路型優化

高雄市研考會今公布高雄輕軌第二階段工程最新民調，指沿線三民、左營、鼓山區，根據捷運局提出的原路線優化方案進行調查，呈現超過6成民眾支持。不過今上午仍有民眾舉白布條抗議，質疑輕軌噪音、交通問題多。

高雄市捷運局指出，這份民調是提出輕軌二階原路線優化方案，包括路型、停車格、行駛聲量、交通號誌、路樹等進行調整後，以「如果第二階段輕軌大順路段可以搭配道路路型重新整體規畫，來引導穿越性車流與改善人行空間等，請問您支不支持興建」調查，結果顯示鼓山、三民區支持度63%、左營區支持度55％。

對於美術館路段，民調以「如果第二階段輕軌美術館路段往北移到美術館園區內，不影響目前車道數(單向各兩車道)，請問您支不支持興建」調查，結果顯示鼓山區支持度66%，三民區支持度64％，左營區支持度55％。

捷運局表示，這次民調由高雄市研考會委託山水民意研究公司進行，訪問地區為高雄市鼓山區、左營區、三民區，訪問對象為設籍訪問地區，20歲以上成年人。

不過今上午有議員帶領民眾到輕軌站進行噪音量測，仍有不少居民舉白布條抗議爭議不斷的輕軌二階工程，質疑輕軌噪音、交通問題未解，也質疑這份民調沒有針對真正受影響的沿線居民。

捷運局表示，針對輕軌二階美術館路及大順路段進行路型9項優化調整措施，包括美術館北移優化、輕軌月台型式改變、中華路以東至裕誠路間採單軌雙向、C24站富邦開發案退縮提供車道及停車空間、大順路輕軌瘦身方案、龍德新路拓寬改善周邊車流、沿線停車格位檢討增加、雨豆樹以站就樹原地保留、Vissim交通模擬等，目前交通及噪音模擬正加速辦理中，預計11月初可提出模擬成果。