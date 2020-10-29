高雄輕軌一階蓬萊車站實測噪音 民眾質疑刻意降速降噪

高雄輕軌二階工程引發諸多爭議，為消除民眾疑慮，高雄市議會今天到輕軌一階駁二蓬萊車站前轉彎段，現場實測輕軌噪音。結果現場測出經過音量為62分貝，雖然在噪音管制範圍內，仍引發民眾質疑是刻意降速、降噪，平常根本不是這麼小聲。捷運局則表示，已進行減振抑噪。

民眾對輕軌轉彎段輪軌磨擦噪音與路口聲光號誌噪音多有疑慮，輕軌二階建設受到不少阻力。童燕珍表示，學校、醫療機構、文化社教、公園都列為第二類噪音管制區，須在67分貝下；輕軌二階途經美術館特區，列車噪音恐嚴重影響地方。為了守護地方寧靜及學生上課不受噪音干擾的權利，今天邀捷運局、環保局及台灣檢測科技公司，以輕軌一階C13車站為量測標的，公開檢測輕軌噪音分貝。

輕軌一階C13車站在七賢路底駁二藝術特區，接連有兩個彎道，台灣檢測科技公司在距軌道16公尺處架設檢測儀器，今天則得的數據都在第二類噪音管制區要求67分貝以下。民眾反映，昨天晚上來看的情形與今天相比，輕軌列車轉彎的速度與「噹！噹！噹」的警示聲都要大的多，質疑根本是刻意降速、降噪，測得的不是真相。附近商家說，還有聽過輕軌列車「按喇叭」，那音量才真是嚇人。

捷運局副局長吳嘉昌表示，為減振抑噪，輕軌軌道以彈性橡膠材料包覆方式處理，列車行進時，自動於輪緣噴灑潤滑油；列車行經轉彎段產生尖銳噪音部分，則以降低過彎車速，減小離心力產生磨軌噪音，及定時於鋼軌轉彎處塗佈潤滑劑改善磨擦情形。經過優化與調整，已經做了改善。