議員爆高雄市445座兒童遊戲場 安全檢驗合格僅9座

高雄市議員高閔琳昨議會質詢指出，高雄市兒童遊戲場共445座，安全檢驗合格僅9座，合格率僅2%，也曾接獲家長陳情指危險公園造成小孩受傷，要求市府加強檢驗、加速更新安全設施。工務局表示，明年會完成所有檢測，後年改善合格。

高閔琳昨指，衛福部2018年頒布實施「兒童遊樂設施管理規範」，要求全國校園及公園之兒童遊戲場設施皆須通過第三方檢驗、符合CNS12或CNS12643安全標準；然而全國上千座公園、上千所小學及幼兒園，合格檢驗單位僅5家；3年來檢驗合格的比率，全國校園僅14.1%、公園僅22%。

高閔琳並指，去年4月她接獲岡山民眾陳情，指出小孩在公園玩耍，卻因滑梯邊緣尖銳而受傷，額頭割傷超過5公分、身心受創。當時已要求工務局全面檢驗高雄市445座公園兒童遊戲場安全問題。但至今高雄市公園合格率僅9座。

高閔琳批，過去的公園兒童遊戲場幾乎都採用罐頭遊具，許多都不符合現行法令規定安全標準。她認為針對檢驗不合格公園，應立即關閉停止使用並汰換更新，另針對檢驗能量不足及經費不足問題為全國各縣市一致性問題，市府應積極向中央爭取經費。

工務局長蘇志勳表示，高雄市兒童遊戲場共445座，2018年開始啟動檢驗，至2019年合計檢驗187座，合格僅9座。今年將持續檢驗其餘150處，並於明年完成剩餘108座公園檢驗。

預算部分，蘇志勳表示，目前有2000萬可供公園兒童遊憩設施改善，明年則編列4000萬；明年將力拚50%合格率，2022年希望達到百分之百合格。