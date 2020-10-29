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戴資穎任高雄觀光大使 引領遊景點嚐美食

中央社 / 高雄29日電

秋冬的高雄擁有和煦的陽光適合觀光旅遊，高雄市觀光局邀請羽球世界球后戴資穎擔任秋冬旅遊觀光大使，還拍攝「戴你玩高雄－觀光影片」，由戴資穎引領遊走景點、品嚐美食。

高雄秋冬旅遊觀光大使戴資穎代言「雄冬好玩」影片，今天首映會場景拉進電影院，以大銀幕放映更顯特別隆重。宣傳影片近2分鐘，有小戴及市長陳其邁入鏡，帶領遊走包括亞灣區鯨魚堤岸、高雄總圖、史博館，還有奶茶一條街介紹鹽埕小吃等，觀光局長周玲妏邀請遊客踩踏小戴的足跡，體驗高雄之美。

影片以輕快的節奏帶出高雄市活潑多元的樣貌，周玲妏介紹並推薦景點指出，旅遊高雄從亞洲新灣區起可以感受到高雄港灣的壯闊、壽山動物園有寓教於樂的主題，還有智崴資訊科技i-Ride 5D劇院等，走訪鹽埕區則可大啖大溝頂美食及暢飲奶茶一條街風味飲品。

周玲妏還介紹拍攝團隊從導演、平面攝影到彩妝造型師等都是高雄子弟也是專業的「高雄隊」，盼藉戴資穎個人社群平台在全球超過近百萬粉絲的關注，把高雄觀光再次推向國際化，盼更多人看見高雄在鏡頭下精彩的樣貌。

周玲妏表示，觀光局除了安排拍攝戴資穎城市行銷影片，還企劃4組知名YouTuber接力宣傳高雄美景美食，有日本網紅帶領走訪最有日本味的鹽埕、鼓山區老味美食，還有美國網紅接手介紹山城文化及六龜茶園體驗等，歡迎民眾到高雄過暖冬、泡好湯、嚐美食。

觀光局 網紅

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