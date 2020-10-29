戴姿穎為高雄家鄉代言 裙裝造型粉絲驚豔

後疫情時期拚觀光財，世界羽球好手戴資穎為家鄉發聲，出任高雄秋冬旅遊觀光大使，除拍攝一系列景點照片，「雄冬好玩」宣傳影片也在今天上架。影片中，戴姿穎有許多新嘗試、新突破，著碎花裙裝等造型，有別以往運動裝扮，讓粉絲驚艷，市長陳其邁也在影片中露臉，和戴資穎有逗趣互動。

戴資穎在個人社群平台有超過近百萬粉絲關注，觀光局長周玲妏說，「小戴」是自帶聲量的代言人，形象清新陽光，有助將高雄觀光推向國際化，為城市行銷加分。

周玲妏表示，影片以輕快明亮節奏，帶出高雄活潑多元樣貌，戴資穎引領觀眾走訪亞洲新灣區，還有她最愛的壽山動物園，及智崴資訊科技i-Ride 5D劇院、鯨魚堤岸上野餐、眺望高雄流行音樂中心及大港橋，也到壽山情人觀景台等。美食更是影片亮點，戴走訪鹽埕區大啖大溝頂美食、奶茶等。

拍攝團隊包括導演蔡宗展、平面攝影陳向詠、彩妝造型師陳明華等，他們都是高雄子弟。周玲妏說，拍攝團隊是一支優秀的「高雄隊」，拍攝過程，公部門完全放手，讓拍攝團隊盡情發揮不設限。蔡宗展提到，觀光局相當尊重拍攝團隊的創意，鼓勵夥伴們盡興發揮巧思，一同擦亮高雄能見度，合作過程相當過癮。

周玲妏也預告，衝刺秋冬旅遊商機，觀光局整合各業者攜手打團體仗，公部門許多場館將免費開放，義大世界等遊樂園也會有讓消費者驚喜的折扣，誘因不小。

高雄幅員遼闊，擁有多元的人文及觀光景點，為讓大家能看到更多不同面向的精采高雄，除安排戴資穎的影片領銜開跑，觀光局也企畫4組知名Youtuber接力行銷高雄美景美食，包括日本網紅IKu老師帶走訪有濃濃日本味的鹽埕、鼓山區及老味美食。再由熱愛台灣米漿的美國網紅Logan D Beck 小貝，介紹旗山、美濃山城文化及六龜茶園體驗。另有2組Youtuber介紹高雄不同主題路線的觀光景點，近期將上映，邀請大家來高雄過暖冬、泡好湯、嘗美食。