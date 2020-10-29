南迴電氣化12月23日通車 屏東枋寮妝點「門面」拚觀光

台鐵環島幹線電氣化工程「最後一哩路」枋寮到台東知本路段定12月23日通車，南迴線「門戶」的枋寮車站成為區域運轉中心，由三等站升格為二等站外，枋寮鄉公所為提升在地觀光能量，向中央爭取地方創生「城鎮之心」計畫第1期枋寮火站前商街環境改善工程，也配合通車時間在年底前完工，希望以美麗亮眼的「門面」留住旅客，帶動地方觀光商機。

枋寮郷長陳亞麟說，枋寮火車站從三等站升格為二等站，每天增加為5列次普悠瑪及假日4列次推拉式自強號，枋寮站運能將大幅提升，為留住遊客的心，給外人第一印象的「門面」格外重要，鄉公所向國發會爭取枋寮地方創生計畫，內政部核定補助1800萬的「城鎮之心」計畫第1期改善工程已在9月動工，定年底前完工，讓人耳目一新。

他說，改善區域範圍為枋寮火車站前中興路至沿海路，向東南的德興路二巷至枋寮漁港堤防，直線距離約1公里多，適合步行，規畫改善站前廣場各區域的動線引導、人行道環境、商街景觀改造、堤岸棧道及港堤步道及漁鄉風情環舊步道等，目前正進行中興路人行道刨鋪與觀海休憩步道鋪設和馬賽克藝術廊道，

另配合前年台灣燈會在屏東，枋寮鄉公所與民間在海堤邊打造的「枋寮之心」，乘客出火車站就能看到以海為背景的愛心燈，因受限耐候性，公所一併升級為「枋寮之心2.0—I♡Fangliao」造景意象，夜間結合燈光效果及周圍環境設施，預計在耶誕節前，與鐵路電氣化通車同時啟用，成為枋寮新的景觀地標及遊客打卡新熱點。