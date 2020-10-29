高雄輕軌二階民調 6成支持原路線路型優化

高雄市二階輕軌爭議路段興建工程有部分民意見解不同，市府提出路型優化方案仍有異見，市府今天公布研考會針對沿線3行政區民調結果，平均約6成民眾支持「原路線路型優化」。

高雄環狀輕軌全長22.1公里，一階8.7公里已經完工通車；二階工程自美術館路到大順路約7.3公里引發民意不滿而暫緩施工，其餘路線持續施工中。高市府提出「原路線路型優化」方案，已進行交通動態模擬，將等相關數據報告後研議依程序復工。

市府今天公布研考會民調結果並指出，民調是針對輕軌二階段沿線經過三民、左營、鼓山區民眾以「原路線優化方案」進行調查，結果平均約有6成民眾支持，顯見讓輕軌成圓（環狀）、提升大眾運輸效能已是市民共識。

捷運局指出，民調綜合多場公聽會及說明會後民意提出包括路型、停車格、交通號誌、路樹等調整後，以「如果第二階段輕軌大順路段可以搭配道路路型重新整體規劃，來引導穿越性車流與改善人行空間等，請問您支不支持興建」進行調查。結果顯示鼓山區支持度63%、不支持度24%；三民區支持度63%、不支持度24%；左營區支持度55%、不支持度28%。

另關於美術館路段，以「如果第二階段輕軌美術館路段往北移到美術館園區內，不影響目前車道數（單向各兩車道），請問您支不支持興建」進行調查。結果顯示鼓山區支持度66%、不支持度22%；三民區支持度64%、不支持度21%；左營區支持度55%、不支持度28%。

捷運局分析，支持輕軌民眾中，以「多一種交通工具可選擇，交通更方便」、「可以和捷運紅橘線發揮轉乘效果」、「帶動高雄市發展」為主要支持原因，即代表市民多認同輕軌的多重效益。

捷運局指出，輕軌為國際先進城市普遍採取的大眾運輸方式，是巴黎、史特拉斯堡、熊本、大阪、香港等都可見到的運具；捷運局允諾傾聽民意、促進城市發展的目標下，全力推動高雄的交通更加完善。

這項民調委託山水民意研究公司進行，訪問對象含鼓山、左營及三民區20歲以上民眾，以抽樣方法於地區住宅電話用戶隨機抽樣為架構，時間是9月17日至24日。有效樣本鼓山區1075份、左營區1074份、三民區1072份；抽樣誤差為在95%的信心水準下，誤差是正負2.99%，加權方式依內政部人口資料，進行性別、年齡、教育程度加權，以符合母體結構。