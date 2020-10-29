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台中iBike站僅高雄1/2 交局：加速招標「後發先至」
高雄YouBike 2.0設673站是全國第一，高市交通局7月起推行YouBike 2.0公共自行車系統，營運逾百日突破240萬使用人次，第2名是新北市633站。市議員質疑，為何台中是第二大城，且中捷通車在即，iBike租賃站僅高雄的1/2？交通局回應，目前招標中「台中會後發先至」。
台中市ibike目前329站，共9175輛自行車，突破3700萬人次，每天租借超過兩萬人次。
何文海議員質疑，台中市躍升為台灣第二大城市，但ibike設站卻大幅落後高雄市及新北市，甚至只有高雄市丶新北市的一半。
且高雄市交通局預計將明年底前全市設站達1000站，台中市在業務工作報告中目前正執行ibike倍增計畫，就算是倍增台中市也只有650站左右，台中市相較於高雄市還有很大的努力空間。
何文海議員指出ibike設置可帶動周邊的經濟發展、節能減碳並舒緩都市交通堵塞的情形，要求台中市政府在ibike設站上務必努力，完善中捷最後一哩路。
交通局長葉昭甫表示，捷運及鐵路高架沿站共規畫60個iBike站，期能趕在年底與捷運綠線同步啟用。另租賃站會持續倍增「後發先制！」
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