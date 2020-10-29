呂坤和傳統建築系列版畫創作展 完整呈現金門之美

新北市將於10月29日至12月13日在客家文化園區舉辦「庭院深深－呂坤和傳統建築系列版畫創作」特展，來自金門的藝術家呂坤和將趁這次展出超過50幅精彩版畫作品，邀民眾一起欣賞美麗的金門風情，主辦單位因應新冠肺炎疫情，將同步於園區網站展出線上看展，讓大家也可宅在家欣賞戰地建築美景。

金門曾是守衛國土的最前線，在漸次褪下戰地色彩與冷肅氛圍後，慢慢渲染出質樸沉靜的古鎮風華，細膩傳統古厝與精緻洋樓建築，在時光洗鍊中交錯出戰後獨特金門風光。

新北市客家局表示，金門巍然而立的西式洋樓上攀附著許多蔓生植物，一條條或彎曲或筆直的巷弄、一間間捱過砲聲烽火的屋宇、一個個穩重馬背與翹立燕尾，訴說幾個世代生活記憶，古色古香。

藝術家呂坤和，出生於金門，創作豐沛、獲獎無數，自小成長的故鄉是創作來源的厚實根基；本次展出作品將以金門建築為主角，匯聚多樣景緻，藉由「深宅大院」、「燕尾馬背」、「巷弄跫音」、「遙望家園」及「古厝洋樓」等5 系列超過50幅作品，帶領參訪者穿梭過去與現在，踏訪金門街頭巷尾，品味古鎮愜意悠遠。

客家局指出，配合中央防疫，園區已作好環境清潔消毒，民眾至園區看展須配合量測體溫，全程戴口罩，保護自己也保護他人，共同作好防疫工作，守護市民健康。

客家局補充，另為激發民眾版畫興趣，將舉辦彩繪金門風獅爺體驗課程，由呂坤和老師親自指導，輕鬆畫出專屬於自己的獨一無二作品。詳情敬請密切留意新北市客家局臉書粉絲專頁相關活動資訊。