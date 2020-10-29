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讓恆春偏鄉醫院起死回生 陳志成卸下院長淚喜交雜

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣恆春督基教醫院長陳志成（右）卸下院長重擔，昨天和同仁溫馨告別，勉勵這座台灣尾的醫療燈塔，持續發光，照亮有需要的人群。圖／陳志成提供
屏東縣恆春督基教醫院長陳志成（右）卸下院長重擔，昨天和同仁溫馨告別，勉勵這座台灣尾的醫療燈塔，持續發光，照亮有需要的人群。圖／陳志成提供

4年半前，屏東恆春督基教醫院面臨評鑑沒通過可能降級成診所危機，嘉義基督教醫院兒科主治醫師陳志成南下接下艱巨的院長職務，帶領同仁度過醫療評鑑、颱風重創建築、被指定為恆春半島婦兒科專責醫院、籌募新醫療大樓和新冠肺炎疫情收入減少等重重難關，本月卸下院長重擔，昨天和同仁溫馨告別，勉勵這座台灣尾的醫療燈塔，持續發光，照亮有需要的人群。

卸下院長重任，陳志成將到新北市新店行道會美河堂報考卓越領袖神學院，臨行前看到同仁在感謝信中寫下「您是我所遇過最佳的恆基院長， 是您讓恆基起死回生，讓恆基帶來盼望，讓恆基重新得力；恆基在您領導下，不斷成長茁壯，這是有目共睹的」，他感性說，這段有淚水、有歡笑的日子，會是他最難忘懷的人生回憶，在恆基1700多個日子，好像又讀了一個學位。

學生時代，陳志成曾以世界展望會捐款人身分探訪內戰中的莫三比克，親眼看見非洲難民對人道援助的迫切需求。在2002年時，35歲的他接受台灣衛生署（衛生福利部的前身）徵召，舉家遷往非洲馬拉威，擔任台灣首位駐非洲的衛生專員，協助指導台灣派駐非洲的醫療團，期間與屏東基督教醫院的馬拉威醫療團密切合作，在馬拉威推動多項醫療與公共衛生計畫。

2016年4月，陳志成聽到恆春基督教醫院急需兒科醫師又面臨醫院評鑑，本想等兒子考完大學再來，恆基卻等不得，「當時醫院正面臨評鑑沒通過，可能降級成診所的危機」，他勇敢接受挑戰，6月接任恆基院長，帶領醫院通過7月的醫院評鑑，同年9月14日莫蘭蒂颱風登陸恆春半島，百年來最強的16級強風吹毀醫院三分之一建築，新醫療大樓將於明年中完工啟用。

屏東縣恆春督基教醫院長陳志成卸下院長重擔，恆春同仁送上可愛的感謝手繪圖。圖／陳志成提供
屏東縣恆春督基教醫院長陳志成卸下院長重擔，恆春同仁送上可愛的感謝手繪圖。圖／陳志成提供
屏東縣恆春督基教醫院長陳志成（右）卸下院長重擔，昨天和同仁溫馨告別，勉勵這座台灣尾的醫療燈塔，持續發光，照亮有需要的人群。圖／陳志成提供
屏東縣恆春督基教醫院長陳志成（右）卸下院長重擔，昨天和同仁溫馨告別，勉勵這座台灣尾的醫療燈塔，持續發光，照亮有需要的人群。圖／陳志成提供
屏東縣恆春督基教醫院長陳志成（前右二）卸下院長重擔，昨天和同仁溫馨告別，勉勵這座台灣尾的醫療燈塔，持續發光，照亮有需要的人群。圖／陳志成提供
屏東縣恆春督基教醫院長陳志成（前右二）卸下院長重擔，昨天和同仁溫馨告別，勉勵這座台灣尾的醫療燈塔，持續發光，照亮有需要的人群。圖／陳志成提供

非洲 恆春

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