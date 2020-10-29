勞動部YS名人講堂 邀陳漢典分享職涯鼓勵青年勇氣闖

勞動部青年職涯發展中心昨晚在高師大舉辦「夢想晚典名」名人講堂，邀藝人陳漢典分享職涯，從綠葉一路堅持成為紅花，不斷嘗試才闖出自己的一片天。陳妙語如珠，在全場笑聲中鼓勵青年要有勇氣追尋夢想。

陳漢典說，其實自己從小碰到人群就容易緊張，小學剛入學時無意間在一次自我介紹時，讓全班同學笑開懷，從那時開始就愛上逗大家開心的滋味，一路從小學開始做各種模仿表演不斷逗大家開心。大學時期有次無意間看到「全民大悶鍋」模仿比賽，便決定前往參加，改變了他的一生。

經歷4個多月的比賽，陳漢典拿到模仿比賽冠軍，成為全民大悶鍋的簽約藝人，開啟了演藝人生。踏入演藝圈初期，演沒幾場就沒了通告，但他堅持不懈，每天到攝影棚報到，持續3個月後終於獲得演出資格。

陳漢典說，在全民大悶鍋上軌道後，他應邀參與康熙來了，初期層面臨乾笑、不知如何表演等窘境，本著不放棄的精神，默默學習其他知名主持人的表演聲線與肢體，成功站穩康熙來了的節目角色地位，之後更成為綜藝大熱門的主持人。「把握每個機會，堅持不懈且盡力做好每件事，才能在自己職涯走出一片天。」他也鼓勵青年們，不要忘記正向思考的能力，隨時為自己喝采並自我鼓勵。