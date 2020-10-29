拚路平 高雄市110年擬投入23億元執行刨鋪

高雄市政府今天指出，今年度路平預算編列新台幣18億元，至6月份執行剩3600萬元，至年底預算所剩不多，明年度含中央補助款，將有23億元投入路平專案。

高雄市議會無黨籍市議員黃捷28日在議會工務部門質詢指出，有民眾對她抱怨過去鋪路可以「鋪到家門口」，如今卻連「哪裡能鋪」、「哪裡應該鋪」等基本問題都沒辦法給一個確切的答案，質疑市府的鋪路成果，並促市府作說明。

工務局針對議員的質疑發布新聞稿指出，市府今年度路平預算編列18億元，預算至6月份僅剩餘3600萬元，導致原預定執行的道路刨鋪計畫受到影響；截至10月道路改善經費僅剩1200餘萬元。

工務局指出，為符合市民期待，明年含中央補助款，將有23億元經費投入路平專案。

養護工程處指出，今年上半年每個月平均投入超過3億元預算執行道路刨鋪，今年18億元的鋪路預算在上半年就已經執行98%，到6月份僅剩餘3600萬元，所以下半年市府幾乎沒有經費可用於道路刨鋪作業，允諾明年將持續爭取前瞻計畫及相關補助計畫，執行路平專案。

另有關道路刨鋪排定順序，養工處表示，是依日常巡查建議、民眾通報或地方民意代表建議案等彙整進行改善指標彙整表作調查，再依經費分配辦理刨鋪。