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屏東總圖青年沙龍 陳漢典、插畫家H.H先生 現身分享
屏東縣立總圖書館今8月重新開館以來，吸引愛書人享受閱讀，也成為屏東最熱門的打卡地標。屏東總圖將以13至25歲青年朋友為對象，11月7日至12月19日周末推出9場「我世代・我的時代」青年沙龍，邀請藝人陳漢典、嘻小瓜、網紅HOOK現身分享，讓圖書館成為青少年學習與探索自我的所在。
屏東縣政府文化處表示，青春期活動在培養圖書館的青年族群，以「我世代・我的時代」為主軸規畫三部曲，陪伴青年朋友透過他人多元的生命經驗認同自己，走出舒適圈，挖掘自我的優勢與潛能。
青春首部曲邀請知名藝人嘻小瓜揭開序幕，真心告白成長路上如何探索認識自我。二部曲由深受年輕人喜愛的Youtuber HOOK和社群經營達人冒牌生，分享實踐夢想的過程以及面對多變的社群時代如何展現自己，透過學習讓自我最獨特的能力變現。
壓軸的三部曲邀請橫跨主持、戲劇、電影及歌唱的陳漢典，首度到屏東開講從素人成為藝人的心路歷程，鼓勵青年勇敢踏出步伐堅持夢想。最終場由人氣插畫作家H.H先生談談如何以畫筆將「美美」存在的意義傳達給世界。
此系列活動除名人講座，還有造型穿搭實境秀、自我探索桌遊工作坊、電影分享等，活動免費，歡迎13至25歲青年朋友優先報名，活動可上屏東縣立圖書館總館或縣府文化處粉絲專頁查詢。
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