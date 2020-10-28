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潮州摸乳巷百年磚牆遭噴漆 國中生刷牆面善後
屏東縣潮州老街有條窄巷隱身於房屋間，掛著「摸乳巷」牌子，摸乳巷連接的兩條街道展現古今風情，因而有「時光隧道」美稱，近日摸乳巷百年老屋紅磚牆遭噴漆塗鴉，引發鎮民關切。屏東縣某國中3名學生坦承在牆上噴漆，昨天與今天在學校主任帶領下，刷洗牆面，刷斷兩根鐵刷，校方表示，機會教育告訴學生做錯事要坦承錯誤。
「時光隧道」百年老屋管理人周建昇日前在潮州鎮地方社團發文，PO出紅磚牆壁遭噴漆塗鴉，引發鎮民熱烈討論，有網友批評沒公德心。屏東縣某國中三名學生坦承有在摸乳巷的牆面噴漆，校方帶學生到摸乳巷清潔紅磚牆上的噴漆痕跡。
周建昇說，感謝鄉親對地方文資保存的重視與關心，著實令人感動，歷史是公共財，是這塊土地的記憶，維護完整性要靠大家共同努力，光靠民間力量是不夠。
屏東縣潮州警分局指出，摸乳巷沒有監視器，警方會加強周邊巡邏。警方提醒，在私人民宅惡意塗鴉，違反社會秩序維護法第90條，未經他人許可，張貼、塗抹或畫刻於他人的交通工具、圍牆、房屋或其他建築物者，可處3千元罰鍰或申誡。
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