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潮州摸乳巷百年磚牆遭噴漆 國中生刷牆面善後

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣某國中3名學生坦承在牆上噴漆，昨與今天在學校主任帶領下，刷洗牆面善後。圖／校方提供
屏東縣某國中3名學生坦承在牆上噴漆，昨與今天在學校主任帶領下，刷洗牆面善後。圖／校方提供

屏東縣潮州老街有條窄巷隱身於房屋間，掛著「摸乳巷」牌子，摸乳巷連接的兩條街道展現古今風情，因而有「時光隧道」美稱，近日摸乳巷百年老屋紅磚牆遭噴漆塗鴉，引發鎮民關切。屏東縣某國中3名學生坦承在牆上噴漆，昨天與今天在學校主任帶領下，刷洗牆面，刷斷兩根鐵刷，校方表示，機會教育告訴學生做錯事要坦承錯誤。

「時光隧道」百年老屋管理人周建昇日前在潮州鎮地方社團發文，PO出紅磚牆壁遭噴漆塗鴉，引發鎮民熱烈討論，有網友批評沒公德心。屏東縣某國中三名學生坦承有在摸乳巷的牆面噴漆，校方帶學生到摸乳巷清潔紅磚牆上的噴漆痕跡。

周建昇說，感謝鄉親對地方文資保存的重視與關心，著實令人感動，歷史是公共財，是這塊土地的記憶，維護完整性要靠大家共同努力，光靠民間力量是不夠。

屏東縣潮州警分局指出，摸乳巷沒有監視器，警方會加強周邊巡邏。警方提醒，在私人民宅惡意塗鴉，違反社會秩序維護法第90條，未經他人許可，張貼、塗抹或畫刻於他人的交通工具、圍牆、房屋或其他建築物者，可處3千元罰鍰或申誡。

屏東縣潮州老街有條窄巷隱身於房屋間，掛著「摸乳巷」牌子，街道展現古今風情，有「時光隧道」美稱，近日摸乳巷百年老屋紅磚牆遭噴漆塗鴉，引發鎮民關切。圖／周建昇提供
屏東縣潮州老街有條窄巷隱身於房屋間，掛著「摸乳巷」牌子，街道展現古今風情，有「時光隧道」美稱，近日摸乳巷百年老屋紅磚牆遭噴漆塗鴉，引發鎮民關切。圖／周建昇提供
屏東縣潮州老街有條窄巷隱身於房屋間，掛著「摸乳巷」牌子，街道展現古今風情，有「時光隧道」美稱，近日摸乳巷百年老屋紅磚牆遭噴漆塗鴉，引發鎮民關切。圖／周建昇提供
屏東縣潮州老街有條窄巷隱身於房屋間，掛著「摸乳巷」牌子，街道展現古今風情，有「時光隧道」美稱，近日摸乳巷百年老屋紅磚牆遭噴漆塗鴉，引發鎮民關切。圖／周建昇提供
屏東縣潮州老街有條窄巷隱身於房屋間，掛著「摸乳巷」牌子，摸乳巷連接的兩條街道展現古今風情，有「時光隧道」美稱。本報資料照片
屏東縣潮州老街有條窄巷隱身於房屋間，掛著「摸乳巷」牌子，摸乳巷連接的兩條街道展現古今風情，有「時光隧道」美稱。本報資料照片
屏東縣某國中3名學生坦承在牆上噴漆，昨與今天在學校主任帶領下，刷洗牆面善後，刷斷兩根鐵刷。圖／校方提供
屏東縣某國中3名學生坦承在牆上噴漆，昨與今天在學校主任帶領下，刷洗牆面善後，刷斷兩根鐵刷。圖／校方提供

屏東縣 老屋 監視器

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