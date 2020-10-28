2020大港盃咖啡國際交流賽周六登場

兩年一次的世界咖啡盛事「大港盃」咖啡國際交流賽暨嘉年華，將從10 月31 日到11 月1 日在高雄流行音樂中心鯨魚堤岸前進行，邀請來自全台80位好手現場烘豆，來自北中南咖啡師共襄盛舉參與的咖啡文化嘉年華及 SANREMO咖啡拉花ＰＫ賽等。觀賽民眾除了能近距離一睹國際級烘豆賽事外，更可以品嚐由國際級評審選出的前六強咖啡，今年大港盃烘豆冠軍將獨得一部哈雷重機及一台原裝進口咖啡烘焙機，總價120萬，獎品價值為史上最高。

主辦單位高雄市咖啡茶品推廣協會理事長黃俊豪表示，由於今年比賽所需要的機台數，是世界決賽的兩倍，規模之大，驚動荷蘭原廠烘焙機台的老闆，認為在全球咖啡賽事因新冠肺炎停擺之際，竟還有城市能舉辦如此盛大的競賽，實在難以想像，直呼就算被隔離14天，也要飛來高雄看看大港盃。協會理事長黃俊豪說以高雄舊地名TAKAO大港為名，目的就是要透過這場世界首創「看著大船入港的烘豆比賽」，向世界發聲，讓台灣看見高雄，讓世界看見台灣。而今年比賽有一項特別的規定，那就是所有選手所使用的賽豆，必須指定混合30%以上的台灣南投國姓鄉咖啡生豆，此舉除了讓比賽更具挑戰性，也讓台灣咖啡豆順勢站上國際賽事的舞台。 高雄市咖啡茶品推廣協會理事長黃俊豪（右）表示，以高雄舊地名TAKAO大港為名，目的就是要透過這場世界首創「看著大船入港的烘豆比賽」，向世界發聲，讓世界看見台灣。記者劉學聖／攝影 兩年一次的世界咖啡盛事「大港盃」咖啡國際交流賽暨嘉年華，有來自全台80位好手現場競技烘豆，冠軍將獨得一部哈雷重機及一台原裝進口咖啡烘焙機，總價120萬，獎品價值史上最高。記者劉學聖／攝影 兩年一次的世界咖啡盛事「大港盃」咖啡國際交流賽暨嘉年華，將從10月31日到11月1日在高雄流行音樂中心鯨魚堤岸前進行，包含來自全台80位好手現場競技烘豆，場面盛大。記者劉學聖／攝影