和台南PK肉燥飯拚定了！ 高市祭24萬元獎金增大賽熱度

高雄市和台南市PK肉燥飯！高市觀光局為了增加比賽熱度，今天宣布加碼24萬元獎金將頒發給各個比項的優勝者，「專業店家組」評審團大獎店家和「全民制霸組」的冠軍將各得3萬元獎金。

高市觀光局表示，近日宣布舉辦的「2020決戰高雄肉燥飯爭霸賽」，讓南台灣在地美食成為全台聚焦亮點，為鼓勵更多人報名參加，提供總獎金24萬元要頒給優勝者；「專業店家組」預計選出高雄十大肉燥飯，當中「評審團大獎」店家將獨得3萬元，其餘9名各得2萬元；「全民制霸組」的霸主也能獨得3萬元，另選出5名佳作，將贈送豐富獎品。

高雄市推肉燥飯大賽之後，也把握各種機會向到高旅遊的遊客推薦，27日載千名遊客的「探索夢號」郵輪到高雄港，首度停泊過夜，高市觀光局即邀請郵輪旅客到市區品嘗肉燥飯。

觀光局長周玲妏表示，受新冠肺炎疫情影響，全球郵輪旅遊產業至今仍處於停頓狀態，郵輪開始嘗試國內環島新旅遊型態，這樣的「類出國」郵輪旅遊到年底至少可為高雄帶來上萬名的觀光人數，估計可創造3300萬元的觀光產值。

周玲妏說，郵輪旅客過去多在停靠港停留6至8小時後即離開，這次「探索夢號」第一次讓旅客停留高雄過夜，因此，觀光局結合郵輪及肉燥飯議題，邀請部分郵輪旅客到市區品嘗肉燥飯，展現地主迎賓的溫暖情誼。