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智慧交通行動服務 北高都有 竟獨缺台中

聯合報 / 記者張明慧／連線即時報導
台中市議員張耀中（右起）、謝志忠、張玉嬿、王立任建議台中應及早建立智慧交通行動服務，不能輸給北高。圖／張玉嬿議員提供
台中市議員張耀中（右起）、謝志忠、張玉嬿、王立任建議台中應及早建立智慧交通行動服務，不能輸給北高。圖／張玉嬿議員提供

智慧交通行動服務在全球超夯，議員張玉嬿等人質疑，北、高兩大都會區早已建置，台中自稱智慧之都，卻動作慢半拍，要求交通局儘早推出一票到底的MaaS服務，才能讓民眾更方便並省荷包。中市交通局長葉昭甫表示自己以往就曾研究此議題，台中將萃取國內試辦計畫優點，針對可改善處加以補強，發展屬於中部模式的交通行動服務(MaaS)計畫

據中市交通局解釋，交通行動服務是利用資通訊技術，整合公共運輸與私人運具；舉例來說，民眾只要在APP輸入起訖點，系統即可建議運具安排，不用再使用多種不同的交通APP查詢。過去交通部曾在北北宜地區及高雄都會區分別導入交通行動服務試辦計畫「UMAJI」與「MenGO」，台中將萃取國內試辦計畫的優點來發展。

張玉嬿表示，2015年歐洲提出「交通行動服務」，是一種交通整合服務新概念，讓使用者可以找到前往目的地的最佳移動方式，完成所有交通運輸的預約及支付全部費用，包括供需媒合、多元運具的整合，還有單一票證和運輸套裝服務。

目前北北宜在2018年推出以觀光旅遊規畫為主的MaaS計畫，提供旅運者公共運輸的第一哩、最後一哩接駁資訊；高雄則以整合大眾運輸工具為主，建立套票付費機制；議員詢問3大都會區獨缺台中市，要求市府早日建置，別再慢半拍。

張玉嬿、謝志忠、張耀中、王立任強調，市府應整合北北宜和大高雄的優缺點，讓台中市後發先至，有效針對通勤及通學旅次提供運輸套票服務，並彈性的為偏鄉地區導入客製化運輸。

葉昭甫回應說，今年底捷運綠線即將通車，未來台中市的MaaS除規劃串聯高鐵、台鐵、捷運、市區公車、公路客運、公共自行車、計程車及停車場等運輸工具，也納入偏鄉無障礙交通服務，透過建立商業化模式與觀光業者合作，規畫相關旅運路線。

葉昭甫強調，交通部近期請各縣市政府提報110年度「智慧運輸系統發展建設計畫」補助計畫，中市交通局預計10月底前向中央爭取MaaS四年期建置計畫，總經費約1億元，提升公共運輸服務便利性與可及性，並減少私人運具的持有及使用，以達節能減碳與減少道路壅塞及停車問題。

公共運輸 台中市 捷運

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