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高雄「福企金賞」遴選幸福企業 專家評選+線上投票評分
高雄市勞工局舉辦「福企金賞」活動，要選出高雄在地幸福企業，除了歡迎企業報名參加外，也歡迎勞工朋友踴躍推薦。勞工局長李煥熏表示，報名即日起開始，只要符合7類「福企標籤」工資、工時、休假、性平、福利、進步及特別項目，都可以自行挑選類別標籤進行報名及推薦，獲獎企業將頒發獎座。
李煥熏表示，勞工局歡迎幸福企業投資高雄，提供優質的工作機會。舉辦「福企金賞」活動，就是希望用實際的行動來力挺，並讓其他企業能夠見賢思齊，營造高雄幸福的職場環境，共創勞資政三贏。這次活動提供企業自主推薦的管道，只要設於高雄市的事業單位都可以報名參加，透過專家評選與民眾線上投票雙重評分，就有機會成為民眾認證的「幸福企業」。
福企金賞活動分為兩個階段，第一個階段是企業報名與民眾推薦，在民眾推薦的部分，只要利用線上填寫被推薦企業的資訊及符合的類別標籤內容，即可獲得參加抽獎的資格。推薦者的資格是需年滿18歲，且推薦公司的工作地點位在高雄市。獲得5人以上推薦的企業，就會列為福企金賞的評選名單。
為了鼓勵民眾參加，勞工局祭出了高額的獎品，只要參加推薦的民眾，都有機會抽到價值近兩萬元的Apple Ipad air，二獎也有價值近萬元的空氣清淨機兩台。第二個階段是由民眾針對第一階段符合資格的企業線上參與投票，並藉由專家評選雙重評分，將會成為認證的高雄「幸福企業」。活動洽詢電話07-3381796劉先生。
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