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高雄啟動「都更168專案」林欽榮：效率超越台北

聯合報 / 記者徐如宜王慧瑛／高雄即時報導
高雄客運整合高雄車站旁約1千坪土地，將蓋一幢18層辦公大樓、一幢24樓住宅大廈。記者王慧瑛／攝影
高雄客運整合高雄車站旁約1千坪土地，將蓋一幢18層辦公大樓、一幢24樓住宅大廈。記者王慧瑛／攝影

高雄車站鐵路地下化是城市脫胎換骨契機，市府啟動「都更168專案」，協助無爭議都更案在遞件後8個月內取得建築執照，首案由高雄客運當先鋒，整合車站旁約1千坪土地蓋一幢18層辦公大樓及一幢24樓住宅大廈。各縣市都在加速都更力道，高雄市副市長林欽榮說，台北市「都更168」是8個月內拿到權利變換核定書，高雄是8個月內核發建照，效率超越台北，是「都更168plus」。

林欽榮說，回想30多年前在高雄左營服預官時期，記憶中車站周邊景象，對照現今模樣，因都市更新腳步慢，現況顯得「暮氣沉沉」，相當可惜，地方政府要以更積極態度推一把，讓城市加速前進。

高雄客運將投資的車站旁都市更新案，基地位在建國二路以北、車站廣場東側的客運站街廓，該基地產權包含高雄客運公司、東正投資公司、國有財產署、交通部台鐵局等公私夾雜，經過整合，取得100%土地所有權人同意，準備提送更新事業計畫申請。

林欽榮表示，高雄客運憂心申請都更事業計畫、權利變換計畫時程等，程序長達35個月作業期程，他指示都發局凡100%同意、無爭議的都市更新申請案，應協助實施者加速審查作業，參照他曾在台北市推動的「都更168專案」做法，啟動「高雄都更168 plus專案」。

都發局主秘張文欽坦言，整合所有權人意見、權利變換價值分配是推動都更案棘手的兩大關卡，不少都更案走了10年最後撤案，相當可惜，都更是城市風貌翻新機會，都發局團隊主動出擊深入社區，鎖定捷運、輕軌及鐵路地下化等重大建設周邊加速推動。

都更案推動不易，高雄目前僅核定5件，另有5件審議中，有9件集中新興、苓雅、三民等市中心，另1件在鳳山。建商認為都更難度高，加上高雄重劃區土地選擇多，相較於雙北，高雄地價槓桿空間不大，是都更熱不起來的原因。

高雄市都市更新學會理事長林資雄說，「高雄都更168專案」立意很好，要求土地及合法建物所有權人100%同意實施都市更新，且都更審議程序中全無爭議者，恐怕「看得到、吃不到」，要完成100%同意幾乎是不可能任務。

林資雄指出，高雄較其他縣市難以推動都更原因，包括重劃地太多，建商將心思放在較容易取得的重劃地，不願意投入難以整合的都更案。其次是高雄房價低，地主不可能如台北或新北一樣不花錢就一坪換到一坪，高雄地主如果要換回原室內面積，一定要自己花錢，也是難以整合的原因。

30年以上老屋想翻新透過危老條例也是一途，整合相對容易，目前高雄已核定53件，其中三分之一改建為透天，三分之二是大樓。另，屋齡20年以上大樓常見磁磚剝落風險，可申請拉皮補助，所有權人8成以上同意就能啟動， 中央補助45%。高雄推動9年來，核准補助有29件。

高雄市三民區「康詩丹庭社區」磁磚等外觀修繕前顯得老舊，也有磁磚掉落等風險。圖／高雄市都發局提供
高雄市三民區「康詩丹庭社區」磁磚等外觀修繕前顯得老舊，也有磁磚掉落等風險。圖／高雄市都發局提供
高雄客運整合高雄車站旁約1千坪土地，將蓋一幢18層辦公大樓、一幢24樓住宅大廈。記者王慧瑛／攝影
高雄客運整合高雄車站旁約1千坪土地，將蓋一幢18層辦公大樓、一幢24樓住宅大廈。記者王慧瑛／攝影
高雄市副市長林欽榮要求都發局團隊協助都更案實施者加速審查作業，啟動「高雄都更168 plus專案」。本報資料照片
高雄市副市長林欽榮要求都發局團隊協助都更案實施者加速審查作業，啟動「高雄都更168 plus專案」。本報資料照片
高雄市三民區「康詩丹庭社區」磁磚等外觀修繕後，外觀煥然一新。圖／高雄市都發局提供
高雄市三民區「康詩丹庭社區」磁磚等外觀修繕後，外觀煥然一新。圖／高雄市都發局提供
高雄市都發局團隊主動出擊走入社區，輔導民間參與都市更新及危老建築重建。記者王慧瑛／攝影
高雄市都發局團隊主動出擊走入社區，輔導民間參與都市更新及危老建築重建。記者王慧瑛／攝影

都更 都市更新 林欽榮

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