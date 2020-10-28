高雄啟動「都更168專案」林欽榮：效率超越台北

高雄車站鐵路地下化是城市脫胎換骨契機，市府啟動「都更168專案」，協助無爭議都更案在遞件後8個月內取得建築執照，首案由高雄客運當先鋒，整合車站旁約1千坪土地蓋一幢18層辦公大樓及一幢24樓住宅大廈。各縣市都在加速都更力道，高雄市副市長林欽榮說，台北市「都更168」是8個月內拿到權利變換核定書，高雄是8個月內核發建照，效率超越台北，是「都更168plus」。

林欽榮說，回想30多年前在高雄左營服預官時期，記憶中車站周邊景象，對照現今模樣，因都市更新腳步慢，現況顯得「暮氣沉沉」，相當可惜，地方政府要以更積極態度推一把，讓城市加速前進。

高雄客運將投資的車站旁都市更新案，基地位在建國二路以北、車站廣場東側的客運站街廓，該基地產權包含高雄客運公司、東正投資公司、國有財產署、交通部台鐵局等公私夾雜，經過整合，取得100%土地所有權人同意，準備提送更新事業計畫申請。

林欽榮表示，高雄客運憂心申請都更事業計畫、權利變換計畫時程等，程序長達35個月作業期程，他指示都發局凡100%同意、無爭議的都市更新申請案，應協助實施者加速審查作業，參照他曾在台北市推動的「都更168專案」做法，啟動「高雄都更168 plus專案」。

都發局主秘張文欽坦言，整合所有權人意見、權利變換價值分配是推動都更案棘手的兩大關卡，不少都更案走了10年最後撤案，相當可惜，都更是城市風貌翻新機會，都發局團隊主動出擊深入社區，鎖定捷運、輕軌及鐵路地下化等重大建設周邊加速推動。

都更案推動不易，高雄目前僅核定5件，另有5件審議中，有9件集中新興、苓雅、三民等市中心，另1件在鳳山。建商認為都更難度高，加上高雄重劃區土地選擇多，相較於雙北，高雄地價槓桿空間不大，是都更熱不起來的原因。

高雄市都市更新學會理事長林資雄說，「高雄都更168專案」立意很好，要求土地及合法建物所有權人100%同意實施都市更新，且都更審議程序中全無爭議者，恐怕「看得到、吃不到」，要完成100%同意幾乎是不可能任務。

林資雄指出，高雄較其他縣市難以推動都更原因，包括重劃地太多，建商將心思放在較容易取得的重劃地，不願意投入難以整合的都更案。其次是高雄房價低，地主不可能如台北或新北一樣不花錢就一坪換到一坪，高雄地主如果要換回原室內面積，一定要自己花錢，也是難以整合的原因。