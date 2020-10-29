高市加碼2800戶社宅 都發局拚110年底動工

高雄市長陳其邁宣示高雄市要加碼興建約2800戶的社會住宅，其中還有部分座落在亞洲新灣區等，要以智慧住宅呈現。都市發展局長楊欽富今天允諾力拚110年底動工。

國民黨市議員陳若翠今天在議會工務部門質詢關切社會住宅進度。她表示，基層期待看到成果，但社宅數量都在劃大餅，讓人「看得霧煞煞」，有版本是4年6000戶，也有說8800戶，究竟市府兩年內可以完成多少戶？並要求具體說明兩年期間要興建的戶數、經費、地點及進度。

民進黨市議員陳致中質詢指出，市長陳其邁宣示要加碼2800戶社會住宅，配合中央4年6000戶，質詢都發局如何貫徹，何時可以動工。

楊欽富答詢指出，內政部規劃民國110年到113年在高雄興建約6000戶社會住宅，市府加碼2800戶；市府規畫3處基地，包括前鎮區的獅甲段、憲德段，以及岡山劉厝段等，3處基地約4公頃，概估經費新台幣105億元，預計110年底動工。

楊欽富重申3處興建地點，預計105億元專案貸款興建；不過，陳若翠不滿選區所在的新興區沒有社宅興建計畫，也質疑「兩年內興建2800戶」的可能性。

楊欽富受訪指出，市府加碼興建的社宅有因應亞洲新灣區，以及橋頭科學園的發展的居住需求規劃興建；都發局會力拚110年底3處社會住宅發包興建的目標。