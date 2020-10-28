高雄鼓勵屋頂種電 403住戶和系統商申請融資9年可回本

高雄市政府鼓勵市民在住宅屋頂種電，市府經發局公布到上個月底「太陽能綠色融資」成果，共吸引324家住戶、79間系統商申請，總貸款金額達3億6千萬元，總設置容量計6642瓩，年發電量近900萬度，減少二氧化碳排放量約4781公噸，相當於4.4座高雄都會公園的年吸收量。

高雄市經發局表示，台灣目前太陽光電設備80%建置於屋頂，高市配合中央政策，積極推廣高雄屋頂型太陽光電設置；以一般住家屋頂16坪計算，約可設置8瓩設備，裝置費用約56萬元，住戶可跟台電簽署20年契約賣電；如以高雄有效日照每天3.7小時計算，每年賣電收益將超過6萬元，扣除貸款利息約8到9年可回本。

高市自100年起推動「太陽能綠色融資」策略性貸款，針對系統商提供每年最高700萬元的補助，對市民提供年利率2.295％的優惠貸款，推動「屋頂種電」。

經發局表示，「太陽能綠色融資」除了及2.295％年利率優惠之外，貸款人免保證人、免不動產抵押品、10年限長期貸款、1年本金寬限期，遇天災或其他不可抗力因素還能展延還款期限，設籍高雄的系統廠商及市民都可申請。詳情請上經發局網站：https://edbkcg.kcg.gov.tw/查看。