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金門監獄勵志演講 好小子顏正國：人生分岔點最重要

中央社 / 金門縣28日電
顏正國金門監獄分享人生故事（1） 導演顏正國28日以更生人身分前往金門監獄，與收容人分享走過人生低潮的心路歷程，勉勵收容人創造更好人生。中央社記者黃慧敏攝　109年10月28日 中央社
顏正國金門監獄分享人生故事（1） 導演顏正國28日以更生人身分前往金門監獄，與收容人分享走過人生低潮的心路歷程，勉勵收容人創造更好人生。中央社記者黃慧敏攝　109年10月28日 中央社

童星起家的導演顏正國今天以更生人身分到金門監獄，與收容人分享從人生低潮回到正軌的起落。他說，人生分岔點所做抉擇至為重要，期許收容人以他為借鏡，創造美好人生。

顏正國導演的公益微電影「卸妝」昨天在金東戲院首映，福建更生保護會趁機邀請顏正國到金門監獄為收容人進行勵志演講。

顏正國表示，4歲半出道後，每天早出晚歸南北奔波趕場拍片，甚至到東南亞出國作秀，沒有時間讀書，27歲以前只會寫自己的名字。國中期間，面臨童星的尷尬時期，顏正國受到兒時盛名之累，遭遇同儕霸凌，無法適應學校生活而休學。

復學後，顏正國學會聚眾以求自保，加上吸毒，多次進入少年觀護所。童星時代提拔他的導演侯孝賢等人期盼透過拍片協助他走出歧途，就在他以「少年吔，安啦」入圍金馬獎男主角獎時，又被踢爆持有槍械而再次入監。

8個多月後出獄，顏正國開心告訴媽媽「我回來了！」沒想到媽媽的反應是：「你何時會進去？」顏正國也坦言那段時間等於是自我放棄，不是被關，就是嗑藥、睡覺，人生沒有方向。

後來在拍攝新片過程中，顏正國又捲入擄人勒贖案，被判刑15年。這段服刑期間，是顏正國的人生轉捩點，他思考，出獄後自己就40多歲了，沒人認識顏正國，「我要怎麼辦？」

在獄中接受書法名師周良敦的指導，顏正國不但認識了好多字，也練就了一手書法，更從寫字中體悟做人處事的道理，人生不再一樣。出獄後，他教書法、從事公益活動，並重拾自己最熟悉的電影工作，同時升格當起導演拍片。

顏正國告訴收容人，人生的分岔點所做的選擇，決定往後的人生，重要的是心態上要轉念。他說，自己是個憨慢的人，在座「學長學弟」比他聰明太多，「我相信我可以，你們也一定可以」。期許收容人以他為借鏡，創造更好的人生，離開會場時，顏正國也和收容人擊掌，祝福他們「早日返鄉」。

除了成功更生人顏正國現身說法，「卸妝」演員鋼鐵爸（阮橋本）也訴說自己走過喪子之痛，以及告別25年吸毒歲月故事，勸誡收容人千萬不要因「好奇」而染毒。他並贈送自傳「倒著走的人生」，由金門監獄典獄長楊益彰代表接受。

也是成功更生人的張峰議，是「卸妝」的主唱，他自彈自唱「一路走來」和「手心裡的寶貝」兩首歌，並說，過去從不會寫歌，坐監期間卻能專心創作，鼓勵收容人利用這段時間好好沉潛，發掘才華。

身兼福建更生保護會董事長的金門高分檢檢察長林邦樑全程聆聽，他表示，分享人生低潮故事是最具說服力的勵志演講；並以「卸妝」裡的台詞，跨得過去的是門，跨不過去是檻，鼓勵收容人永遠要懷抱盼望，跨過門檻就海闊天空。

金門 更生人 監獄

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