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影／罕見病病友畫作登上屏東藝術公車 一起來追公車

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣第二波藝術公車上路了，與罕見疾病基金會合作，選出10幅病友的畫作登上公車車體彩繪藝術。圖／屏東縣政府提供
屏東縣第二波藝術公車上路了，與罕見疾病基金會合作，選出10幅病友的畫作登上公車車體彩繪藝術。圖／屏東縣政府提供

小胖威利病友蘇亦禾今天參加畢業旅行，媽媽出席藝術公車發表會，媽媽說，會專程找一天，帶著兒子搭著有兒子的畫作的藝術公車。記者劉星君／攝影
小胖威利病友蘇亦禾今天參加畢業旅行，媽媽出席藝術公車發表會，媽媽說，會專程找一天，帶著兒子搭著有兒子的畫作的藝術公車。記者劉星君／攝影
屏東縣府今年6月推出世界名畫藝術公車，但有民眾反映為什麼不找台灣的畫家呢？屏東縣府與罕見疾病基金會作合作，遴選10幅病友畫作登上公車車體彩繪，曾獲總統教育獎、患有小胖威利症候群17歲的蘇亦禾，在媽媽陪伴下展現對繪畫與游泳的興趣天份，他畫「韓國釜山國際煙火節」，畫筆細膩繽紛，奇幻又現實，登在藝術公車上超顯眼，雖然今天去畢業旅行無法參加發表會，他跟媽媽說，「一定要找時間來搭一趟自己畫作的公車」。

罕見疾病基金會服務全台的罕病病友，共260種病類，今出席藝術公車發表會的蔡元鎮64歲，是9名病友中年紀最長的，有2幅畫作入選。另名出席的17歲涂仕軒，罹患俗稱小胖威利症的「普瑞德威利症候群」，他的畫作為「埃及人面獅身像」，用心裡最溫暖美麗的色調，希望有天可以到埃及看到真實的人面獅身像。

獲2018年總統教育獎、患有小胖威利症的蘇亦禾，智力與視力受影響，他在媽媽的陪伴展現對繪畫與游泳的興趣及天份，他的作品「韓國釜山國際煙火節」，畫風奇幻又現實，希望有一天能親臨現場看煙火，蘇奕禾的母親林卉芸說，畫畫轉移了亦禾對食物的慾望。

住屏東罹患裘馨氏肌肉失養症的吳俊韋，身體逐漸退化臥床在家，連翻身吃飯都需要他人的協助，他大多的創作是在國中完成，後來因肌肉逐漸無力無法再作畫，藝術公車的畫作為「自畫像」，呈現他的夢想及所愛的一切事物，畫中的他開心笑著，希望成為漫畫家，期待有朝一日能用眼控再次作畫。

10部藝術公車公開亮相，分別行駛萬東港、潮州、里港、高樹等通勤通學熱門路線，3輛藝術公車行駛在墾丁地區，讓外地旅客來到恆春半島安心旅遊時，也可以看到溫馨的作品，一起為罕病病友加油。

創作的9名病友，年紀最大64歲，最小的年僅12歲。

創作者名單：

蔡元鎮/64歲/肢端肥大症【九份】、【炸邯鄲】

李佳鎂/26歲/重型海洋性貧血【台灣之美】

謝建鋒/21歲/馬凡氏症【希臘地中海】

吳俊韋/21歲/裘馨氏肌肉失養症【自畫像】

蘇亦禾/18歲/普瑞德威利症候群【韓國釜山國際煙火節】

涂仕軒/17歲/普瑞德威利症候群【埃及人面獅身像】

吳婷諭/17歲/軟骨發育不全症【義大利威尼斯面具節】

郭郁暄/14歲/先天性靜脈畸形骨肥大症候群【蘭嶼飛魚祭】

陳睿婕/12歲/馬凡氏症【南科迎曦湖一景】

屏東罹患裘馨氏肌肉失養症的吳俊韋的畫作「自畫像」。記者劉星君／攝影
屏東罹患裘馨氏肌肉失養症的吳俊韋的畫作「自畫像」。記者劉星君／攝影
屏東縣第二波藝術公車上路了，與罕見疾病基金會合作，選出10幅病友的畫作登上公車車體彩繪藝術。記者劉星君／攝影
屏東縣第二波藝術公車上路了，與罕見疾病基金會合作，選出10幅病友的畫作登上公車車體彩繪藝術。記者劉星君／攝影
小胖威利病友蘇亦禾今天參加畢業旅行，媽媽出席藝術公車發表會，媽媽說，會專程找一天，帶著兒子搭著有兒子的畫作的藝術公車。記者劉星君／攝影
小胖威利病友蘇亦禾今天參加畢業旅行，媽媽出席藝術公車發表會，媽媽說，會專程找一天，帶著兒子搭著有兒子的畫作的藝術公車。記者劉星君／攝影
小胖威利病友涂仕軒開心跟著他的畫作合照。記者劉星君／攝影
小胖威利病友涂仕軒開心跟著他的畫作合照。記者劉星君／攝影
屏東縣第二波藝術公車上路了，與罕見疾病基金會合作，選出10幅病友的畫作登上公車車體彩繪藝術。記者劉星君／攝影
屏東縣第二波藝術公車上路了，與罕見疾病基金會合作，選出10幅病友的畫作登上公車車體彩繪藝術。記者劉星君／攝影
屏東縣第二波藝術公車上路了，與罕見疾病基金會合作，選出10幅病友的畫作登上公車車體彩繪藝術。記者劉星君／攝影
屏東縣第二波藝術公車上路了，與罕見疾病基金會合作，選出10幅病友的畫作登上公車車體彩繪藝術。記者劉星君／攝影

公車 屏東縣 埃及

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