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高雄都更168專案 高雄客運將拔頭籌

中央社 / 高雄28日電

高市府加速推動都更，都發局今天指出，高雄客運在高雄火車站前東側土地，透過都更開發擬興建商辦及住宅大樓，市府已列「高雄都更168專案」首發，估計都更後總銷價約42億元。

高雄市積極推動都市更新，行政院南部聯合服務中心執行長陳政聞及副市長林欽榮前日協助高雄客運研議都更案，並宣布中央、地方與民間共同合作，高雄客運允投資高雄車站都市更新案。

陳政聞指出，總統蔡英文宣布將加速推動危老都更，新高雄車站完工在即，周邊地區配合辦理都市更新將是高雄轉型的重大契機。

林欽榮表示，高雄客運基地位在高雄火車站前東側高雄願景館旁，期盼民間投資，市府會全力輔導速依程序完成都市更新審議，並以這個開發案作「高雄都更168專案」的首發。

都發局長楊欽富指出，高客投資案經過高雄客運公司、東正投資公司、財政部國產署，以及交通部台鐵局等整合，已取得100%所有權人同意，將準備提送都市更新事業計畫申請，都發局會加速都市更新審查作業，全力協助都市更新開發。

高雄客運將投資高雄車站前都市更新案，基地位在建國二路以北、車站廣場東側的客運站街廓，透過都市更新方式辦理開發，預計將新建地上18層辦公樓及地上24層住宅等兩棟建物，估計總銷金額約新台幣42億元，將為高雄市核心地區注入都市再生發展強心針。

這項投資案基地面積約1250坪屬第4種商業區。都發局表示，為加速都市更新審議，將促業者採事業計畫及權利變換計畫併送方式申請都更；未來若審議過程都全無爭議，將成為「高雄都更168專案」首案。

「高雄都更168專案」就是土地及合法建物所有權人100%同意實施都市更新，且都更審議程序中無爭議者，都發局在相關流程6個月工作天完成報核審定，並於遞件申請起算8個月工作天內核發建照。

都更 都市更新 高雄車站

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