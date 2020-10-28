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查江蘇台商竟揪出陰變陽法境外移入 樣本DNA證實錯置

將兼任高港土開公司總經理 沈妙姿允加速開發港區

中央社 / 高雄28日電

高雄港區土地開發公司董事長沈妙姿將兼任總經理職務。她今天表示，依規定仍要召開臨時董事會經董事會任命，但也允諾未來會加速港區建設開發招商，打造成為高雄港的亮點。

高雄市長陳其邁上任後，除了任用的政務官之外，官股派任代表也陸續改派。高雄港區土地開發公司總經理洪東煒被多名民進黨高雄市議員點名任內13個月內招商沒有成果、坐領高薪等，市府9月底發文改派總經理，公文簽報交通部。

民進黨市議員簡煥宗今天在市議會工務部門質詢指出，中央已在昨天核定土開公司總經理由董事長沈妙姿兼任，促市府都市發展局未來要和土開公司加強合作加速港區開發進度。都發局長楊欽富隨後也證實交通部已核定沈妙姿人事案。

沈妙姿上午接受中央社記者電話採訪表示，尚未接獲相關公文，待確認後土開公司會依法召臨時董事會，經董事會任命兼任總經理。也就是在董事會任命通過這項人事案後，洪東煒就要「被請辭」。

對於未來身兼兩職，沈妙姿指出，帶動高雄港區的繁榮刻不容緩，跨愛河的16到21號碼頭，除興建中的高雄港埠旅運中心（19-20號碼頭）外，也將扮演招商平台的角色，擴大招商引資。

另外，港區有約20棟的舊倉庫也要辦理活化，將融合新建築與具歷史意涵的舊倉庫成為在地文化、數位科技、新創產業等特色旅店或餐廳，打造成為藝術高港、歷史高港的亮點。

洪東煒是前高市府副市長，並由前市長韓國瑜任命出任土開公司總經理。不過，在陳其邁就任市長後，有議員質疑洪東煒招商沒有成果，要求市府改派人選。高市府擁有土開公司49%股權，港務公司持有51%，市府擁有派任相關人事權。

高雄港 民進黨 碼頭

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