高雄神農市集登場 南台灣秋季優質蔬果大集合

高雄市政府農業局10月31日、11月1日下午3點到晚上9點，在博愛路凹仔底捷運站旁舉辦「神農市集」農特產品展售活動，邀民眾品嘗高雄在地蔬果，也提供在地小農一處農特產品銷售平台，讓小農們與消費者互動交流零距離。

高雄在地種植了許多新鮮又養生的蔬果，像芋頭、白玉蘿蔔及香蕉等，都是高雄在地最具知名的農特產品。神農市集邀集南台灣優質小農齊聚一堂，為民眾帶來秋季新鮮又道地的蔬果，講求「在地生產、在地銷售」。在高雄市政府嚴格把關下，每項農特產品有3章、1Q的農特產品專業認證及追溯履歷，讓民眾們能買得安心，也能吃的安心。