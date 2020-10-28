高雄神農市集登場 南台灣秋季優質蔬果大集合
高雄市政府農業局10月31日、11月1日下午3點到晚上9點，在博愛路凹仔底捷運站旁舉辦「神農市集」農特產品展售活動，邀民眾品嘗高雄在地蔬果，也提供在地小農一處農特產品銷售平台，讓小農們與消費者互動交流零距離。
高雄在地種植了許多新鮮又養生的蔬果，像芋頭、白玉蘿蔔及香蕉等，都是高雄在地最具知名的農特產品。神農市集邀集南台灣優質小農齊聚一堂，為民眾帶來秋季新鮮又道地的蔬果，講求「在地生產、在地銷售」。在高雄市政府嚴格把關下，每項農特產品有3章、1Q的農特產品專業認證及追溯履歷，讓民眾們能買得安心，也能吃的安心。
農業局表示，神農市集現場提供多種農特產品試吃讓民眾能搶先品嘗，此外還提供有趣的拍照打卡活動及好禮集點送，並邀請歌手自彈自唱，讓民眾可邊聽音樂、邊逛市集。民眾可搭乘捷運至凹子底站4號出口，或乘坐接駁公車紅32路公車、 明誠幹線(紅33)、 168環狀幹線直達前往。
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