高雄市漢民國小昨天為一到三年級學童舉辦「萬聖節闖關」活動,小朋友打扮成各式各樣造型,由本籍和外籍老師們當關主,將簡單的英文融入,完成4關即可獲得萬聖節小禮物及萬聖活動邀請卡。

漢民國小校長焦熙昌表示,小朋友都超期待這場萬聖節聞關,早早做好裝扮。學校準備了6個關卡,分別是:「Monster Hunter」、「Halloween Memory」、「Witch Quidditch」、「Trick or Treat?」、「Fishing for Eyeballs」和「Halloween Puzzles」。有的考單字記憶,有的是用掃把推排球,小朋友玩得不亦樂乎。 高雄市漢民國小為一到三年級學童舉辦「萬聖節闖關」活動,小朋友打扮成各式各樣造型同樂。圖/漢民國小提供 高雄市漢民國小校長焦熙昌(左)表示,小朋友都超期待這場萬聖節聞關,早早做好準備。圖/漢民國小提供 高雄市漢民國小「萬聖節闖關」活動,小朋友闖「Fishing for Eyeballs」關卡成各式各樣造型同樂。圖/漢民國小提供 高雄市漢民國小為一到三年級學童舉辦「萬聖節闖關」活動,小朋友打扮成各式各樣造型同樂。圖/漢民國小提供 高雄市漢民國小為一到三年級學童舉辦「萬聖節闖關」活動,外籍老師當關主。圖/漢民國小提供