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高雄10家車隊提供服務 推廣無障礙小黃前進鄰里

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
高雄市交通局推動通用計程車，到鄰里讓民眾體驗。圖／高雄市交通局提供
高雄市交通局推動通用計程車，到鄰里讓民眾體驗。圖／高雄市交通局提供

高雄市人口眾多，包含許多老年及行動不便族群，交通局推動通用計程車，目前由10家車隊提供服務，車輛數破300輛，累計服務趟次逾117萬次。市府為進一步推廣通用小黃，首度下鄉讓民眾體驗搭乘，鼓勵身障者多加利用。

交通局長張淑娟表示，為了將通用計程車友善便利的服務廣推給市民，交通局分別在三民區安宜里、鳳山區海光里、前金區東金里舉行「通用小黃．為礙啟程」巡迴宣導活動，引導民眾體驗試乘通用計程車，並請駕駛示範如何輔助行動不便者及「輪椅族」上車。

高雄市2016年起，持高雄市博愛卡搭乘通用計程車有優惠補助，100元以下享有36元優惠、101到200元享54元優惠、201元以上享72元優惠。

為進一步推廣高雄市通用計程車服務，交通局也製作宣導影片，巡迴活動當日播放「通用小黃．為礙啟程」宣導影片，透過影片中案例說明服務，也會詳細介紹通用計程車的使用對象、使用方式及乘車優惠。

另市府也舉辦「通用小黃，我問你答」有獎徵答。10月29日將於左營區福山里、苓雅區民主里、楠梓區隆昌里再次舉行推廣活動，歡迎民眾參加。

計程車 高雄市 身障者

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