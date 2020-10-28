旗山灌溉渠遭棄置農藥染紅 高市緝兇重罰

旗山獅子頭圳27日傍晚遭人棄置農藥「加保扶」，部分渠道紅色一片。高市環保局派員處理採樣水質送驗，同時由警方追查行為人，涉違水污染防治法部分，最高可罰300萬元。

環保局環境稽查科長陳偉德今天指出，經查農藥「加保扶」是殺蟲用途，不明原因被棄置。由於獅子頭圳屬高屏溪上游水污染管制區的灌溉渠道，沿線種植水果等農作物，水質良好，遭棄置農藥污染水體會危害水生生物，行為已違反水污法第30條，可裁罰新台幣3萬至300萬元；另涉及刑法第190條之1的流放毒物罪依法究辦。

環保局發布新聞稿指出，接獲通報獅子頭圳遭紅色廢水污染，經會同農田水利會、員警追查，在排水溝內查獲遭棄置農藥，導致水圳流水呈紅色，經撈除農藥後，稽查人員沿線巡查渠道已恢復正常。

環保局現場採集水樣分析，檢測pH7.99、水溫27.5℃、溶氧4.31mg/L，初步無明顯異常，已採集水樣送驗分析，同時由轄區警方追查行為人進行查辦。

環保局提醒民眾千萬不要以身試法，尤其位於水污染管制區內任何使用農藥、化肥或棄置污染物、飼養家禽等足使水污染行為都觸犯水污法30條；若投棄毒物或其他有害健康的物品污染河川或其他水體者還涉刑法，可處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科1000萬元以下罰金。