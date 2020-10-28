聽新聞
test
0:00 / 0:00
高港土開公司董事長兼總經理確定 兩大股東都推沈妙姿
高雄港區土地開發公司總經理之位爭議多，高雄市都發局長楊欽富今天在高雄市議會表示，昨（27）日中央已經核定由董事長沈妙姿兼任總經理。
高港土開公司由台灣港務公司與高雄市政府投資，董事長由港務公司派任，總經理由高雄市政府推派。首任董事長是當時港務公司總經理郭添貴，首任總經理是沈妙姿；第二任董事長是沈妙姿，總經理人選，高雄市前市長韓國瑜曾指派程建騰出任，但被綠營說程是「家臣變高官」，程建騰很快辭去總經理職，韓國瑜隨後指派原任市府副市長的洪東煒出任；韓國瑜因罷免下台之後，代理市長楊明州要換下洪東煒，由沈妙姿兼任總經理，補選出的市長陳其邁上任之後尊重楊明州的考量，昨天確定由沈妙姿董事長兼任總經理，同時代表台灣港務公司和高雄市政府。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言