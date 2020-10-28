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駁二嬉啤派對「哭妖祭」週末登場 台味萬聖節假鬼假怪

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
「2020駁二嬉啤派對-哭妖祭」以海派台灣味萬聖節主題，10月30日、11月1日下午2點至晚間9點，在駁二藝術特區大義公園搞怪登場。圖／駁二提供
「2020駁二嬉啤派對-哭妖祭」以海派台灣味萬聖節主題，10月30日、11月1日下午2點至晚間9點，在駁二藝術特區大義公園搞怪登場。圖／駁二提供

「2020駁二嬉啤派對-哭妖祭」以海派台灣味萬聖節主題，周末10月30日、11月1日下午2點至晚間9點，在駁二藝術特區大義公園搞怪登場。哭妖祭匯集全台20多家知名精釀啤酒及酒類品牌，還有人氣美食攤車及原創手作攤位；今年並以雙舞台規模，由駕前護法官將首打頭陣，結合舞蹈繞境祈福，帶出10組演出團隊；現場還有特效化妝師的恐怖妝容服務，讓民眾體驗台灣味萬聖節。

高雄市文化局長王文翠表示，駁二嬉啤派對舉行第三屆，以多元創新的精釀啤酒為號召，涵蓋美食餐飲、原創手作、樂團演出等豐富元素，加上台灣味萬聖節主題，打造熱鬧盛大派對。現場布置有布袋戲台、檳榔攤、電子花車、辦桌大紅圓桌、古早味夜市小遊戲等海派台味元素外，也鼓勵民眾發揮創意，選擇不一樣的萬聖裝扮，例如金童玉女、七爺八爺、復古風台客台妹等，希望大家能突破萬聖節西洋印象。

「哭妖祭」集結全台超過20家精釀啤酒及特色酒類品牌，包括推出各種跨界聯名口味的「臺虎精釀」、宜蘭員山鄉的「吉姆老爹啤酒工場」、榮獲世界啤酒賽事60面金牌的「啤酒頭」、高雄在地品牌「高雄麥酒工房」等。主打以100%地瓜蒸餾的「恆器製酒」，也將帶來油甘果釀酒工作坊釀造的甘甜美酒。美食部分除了街頭人氣攤車外，還有台南老字號「阿霞飯店」帶來富含台菜文化底蘊的佳餚，民眾可以圍坐於大紅圓桌，欣賞電子花車舞台上DJ演出，體驗辦桌文化。

「駁二嬉啤派對－哭妖祭」視覺設計，由曾為總統府設計新年賀卡的設計師「廖小子」操刀，將西方常見的萬聖節角色以高雄特有傳奇妖怪替換，打造俏皮討喜的視覺形象。舞台則邀請前衛台風藝術家李文政設計「西施妖精」，將成為活動場域中的一大亮點。

嬉啤派對重頭戲扮裝大賽，最大獎可獲得價值7200元飯店住宿券，歡迎民眾報名。為提倡環保，民眾自備餐具或至「好盒器」免費借用環保餐具，即可獲得指定攤位消費優惠。相關活動詳情可上「駁二嬉啤派對-哭妖祭」facebook活動頁查詢。

警語：禁止酒駕，未滿18歲禁止飲酒

「2020駁二嬉啤派對-哭妖祭」以海派台灣味萬聖節主題，10月30日、11月1日下午2點至晚間9點，在駁二藝術特區大義公園搞怪登場。圖／駁二提供
「2020駁二嬉啤派對-哭妖祭」以海派台灣味萬聖節主題，10月30日、11月1日下午2點至晚間9點，在駁二藝術特區大義公園搞怪登場。圖／駁二提供

派對 萬聖節 駁二

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