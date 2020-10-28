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未登記工廠納管 高市再辦15場講座力拼1000家目標

中央社 / 高雄28日電

高雄市有4000多家未登記工廠，為協助業者邁向合法，繼上半年32場說明會，高雄市政府經發局年底前將再辦15場巡迴講座，力拼「今年至少納管1000家未登工廠」為目標。

輔導轄內4000家未登記工廠邁向合法，經濟發展局上半年共巡迴辦理32場說明會，吸引631家廠商報名參與、反應熱烈。為持續輔導納管業者進階，年底前將再規劃15場巡迴講座，首場將於11月4日、5日分別在岡山本洲產業園區集會堂、大社區公所中山堂開跑，針對環保、消防及用地法規等進行說明。

經發局工業輔導科表示，自今年3月20日「工廠管理輔導法」修正案施行以來，迄今全市有逾700家未登工廠申請納管。為協助業者邁向合法、安心拚經濟，經發局除主動出擊辦理巡迴講座外，派員在岡山、仁武、大寮等產業園區就近駐點服務，另外組成專家輔導服務團，提供業者免費諮詢、診斷等輔導措施，全力輔導未登工廠納管轉型。

經發局指出，日前經濟部發布「非屬低污染之既有未登記工廠轉型、遷廠或關廠及輔導期限處理原則」，凡非屬低污染的未登工廠應於民國110年3月19日前提出轉型改善、遷廠或關廠計畫。

同時更預告將於11月公告「特定工廠申請變更編定為特定目的事業用地審查辦法」，屆時已取得特定工廠登記的業者將可申請變更工業用地，接著申請建築執照、取得使用執照後即可就地合法，吸引不少業者踴躍詢問。

經發局表示，依工廠輔導管理法規定，針對105年5月20日以前設立的未登記工廠，則應自工輔法施行日起2年內申請納管，3年內提出改善計畫、10年內完成改善計畫並取得特定工廠登記，總計給予20年期限取得用地合法，加上新用地審查辦法的利多，呼籲業者把握機會，盡速配合政策申請納管轉型才能永續經營。說明會報名網址https://pse.is/wjkky，洽詢電話(07)969-7095。

岡山 高雄市

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