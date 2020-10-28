爸爸也能換 旗津西子灣動物園男廁加設尿布枱

高雄市觀光局陸續整修公廁，風景區旗津、西子灣及壽山動物園公廁通風採光都強化，男廁增設尿布台，讓爸爸們也能為孩子換尿布。

高雄市觀光局長周玲妏表示，近年來已投入3000萬經費改造風景區公廁，為打破性別框架，也在男廁增設尿布台，爸爸們也能為孩子換尿布，減低媽媽們的負擔，增加親子友善如廁的環境。未來觀光局仍將持續改造風景區公廁，達到「不髒、不濕、不臭」三不原則，並規畫親子及兩性廁間，共同營造舒適友善公廁環境，盼民眾一起珍惜愛護如廁環境。

經整修、這個月底前開放的公廁有旗津、西子灣及壽山動物園等風景區的公廁，觀光局除除更新既有老舊管線及設備，增加親子廁間之外，並且搭配各風景區特色打造特有的室內風格。