陳其邁支持中山大學申設醫學院 官學共育智慧醫療人才

中山大學高雄市傑出企業與校友團拜會高雄市長陳其邁，校長鄭英耀表示，有鑑於台灣醫療教育與醫療資源長期南北失衡、嚴重不均，中山大學積極籌辦醫學院系。陳其邁允諾會大力支持中山大學申設醫學院，未來將攜手中山，結合人工智慧（AI）與物聯網（IoT）兩者融合的新應用型態「AIoT人工智慧物聯網」，共同培育「智慧醫療」人才。

中山大學拜會成員包括曹賜斌整形外科診所院長曹賜斌、南六企業董座黃清山、智崴科技董事長歐陽志宏、龍慶鋼鐵董座謝進南、舊振南食品公司董事長李雄慶、樺麟企業董事長林明玉等醫界與校友企業家，都全力支持中山大學申設學士後醫學系，培養偏鄉、離島及原住民地區所需的公費醫師與國際醫學科學家，彌補南北醫療資源落差。

中山大學規畫以仁武校區作為醫學教研發展基地，已獲校友支持興建醫學大樓。陳其邁表示，將請副市長林欽榮和都市發展局長楊欽富協助中山大學仁武校區的開發，為台灣培育智慧醫療人才。

鄭英耀表示，遠距醫療、經濟醫療、生態圈醫療、精準及預防醫療，被視為智慧時代下，醫療體系的四大轉變！中山大學已獲教育部核准設立精準醫學研究所與生技醫藥研究所，另有醫學科技研究所、生物醫學研究所及生物科學系等相關生醫專長師資，研究表現入列全球1%。

鄭英耀說，中山大學除已備有醫療生化等領域圖書資源與貴重儀器設備，還有生醫材料、PM2.5環境醫學、藥物開發、食安及毒品快篩技術、智能輔具開發、VR醫療開發平台、生醫感測晶片、醫學影像分析及運算、生理感測及數據分析、動物疾病模式測試、海洋生物醫學、表達性藝術治療、音樂與高齡照護在長照醫療系統的輔助應用、高階醫務管理人才培育等研發能量。希望在高雄市政府的大力支持下，善盡大學社會責任，為高屏澎東民眾的醫療福祉打拚。