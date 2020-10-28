高鐵南延屏東 潘孟安：不是政治支票 期待卸任前動工

屏東縣長潘孟安今上午到「Hit Fm 台北之音」接受主持人周玉蔻訪問，對近日行政院宣布高鐵延伸宜蘭，但高鐵南延屏東是否「難」延，潘孟安月前在議會還堵上政治生命，潘孟安今受訪重申「我敢在議會這樣回答就是有所本，不會信口開河」，潘強調，重大建設應由行政院公布，他期待能在他卸任前動工。

屏東縣長潘孟安任期還有2年，周玉蔻問潘孟安，未來兩年縣政目標、高鐵延伸宜蘭進度超前屏東，讓屏東人很生氣，問潘孟安，有得罪誰嗎？還是派系問題？

「屏東人希望交通平權重視不是被歧視」潘孟安說，他在2005年進入國會第一天，將屏東的交通問題當作一生懸命，他在國會10年，歷任的行政院長都被他質詢關於高鐵。周玉蔻問潘「有得罪誰嗎？」潘孟安說，「我不知道，不是我的問題」，整個交通擘劃者長期就是這樣心態，十大建設，屏東只有一個核三廠。

有議員在議會質詢問潘孟安，高鐵南延是否淪為政治支票？潘孟安今受訪重申，絕不是政治支票「是還給屏東人的交通平權」。他有跟院長蘇貞昌報告，決定權在院長，他對蘇院長有信心，尊重體制，他也相信蘇院長會公布。

周玉蔻問，是不是派系問題？潘孟安說，他沒有那麼多權謀，寧可想的比較單純是行政程序。3周前他有約院長時間，也再次確認拜託，蘇院長是屏東的老縣長，對屏東交通窘困情況清楚，由蘇院長來宣布比較好「我心裡很淡定」，期待能在卸任前動工。

2022縣長任期將滿，周玉蔻問潘，主席蔡英文有跟潘討論過2022之後嗎？潘說，他把工作做好，沒有跟誰討論未來，卸任後是他個人事情，當一天和尚敲一天鐘，「我會把角色扮演好，不用替我找工作，希望未來順利交班給要選的人，讓行政延續」，他不會「吃碗內看碗外」。