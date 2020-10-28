旗美獅子頭圳灌溉渠道遭染紅！不肖者棄置農藥汙染水體

高雄市環保局於昨天傍晚接獲民眾通報，旗美地區獅子頭圳變成紅色！稽查人員趕到現場，發現有河段確實呈紅色汙染，會同農田水利署高雄管理處、警方調查，發現排溝內遭棄置農藥「加保扶」，導致水圳內水色變成紅色。民眾大罵「沒有良心！」

環保局稽查科長陳偉德表示，現場採集水樣分析，現場檢測pH 7.99、水溫27.5℃、導電度452 μS/cm、溶氧4.31 mg/L，無明顯異常，並採集水樣送驗分析。這包農藥已撈除，稽查人員沿線巡查水色已恢復正常，加保扶主要是一種氨基甲酸鹽劑，主要用來除蟲。警方正追查行為人，後續將依相關規定進行查辦。

陳偉德指出，旗山區獅子頭圳屬高屏溪上游水汙染管制區，是一條灌溉渠道，沿線種植水果等農作物，無汙染工廠。不肖人士將農藥任意棄置，農藥流入水體，將對於水生生物造成危害，此行為已造成明顯汙染，除已違反水汙法第30條，可處新台幣3萬至300萬元罰鍰外，也涉及刑法第190條之1的流放毒物罪。

環保局長張瑞琿表示，環保局會持續針對較偏遠的水汙染管制區加強巡查，確保河川水質。民眾在水汙染管制區內任何使用農藥、化肥或棄置汙染物、飼養家禽等汙染水質的行為，都觸犯水汙法30條，若投棄毒物或其他有害健康物汙染河川或其他水體者，將為涉刑法，可處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科1千萬元以下罰金。