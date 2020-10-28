快訊

台鐵新市-永康傳鋼軌裂縫19公分 延誤2小時多

台灣空防迫切危機：中共殲-10戰鬥機對台海均勢的影響

聽新聞
test
0:00 / 0:00

旗美獅子頭圳灌溉渠道遭染紅！不肖者棄置農藥汙染水體

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市環保局會同農田水利署高雄管理處、警方調查，發現排溝內遭棄置農藥「加保扶」，導致水圳內水色變成紅色。圖／高雄市環保局提供
高雄市環保局會同農田水利署高雄管理處、警方調查，發現排溝內遭棄置農藥「加保扶」，導致水圳內水色變成紅色。圖／高雄市環保局提供

高雄市環保局於昨天傍晚接獲民眾通報，旗美地區獅子頭圳變成紅色！稽查人員趕到現場，發現有河段確實呈紅色汙染，會同農田水利署高雄管理處、警方調查，發現排溝內遭棄置農藥「加保扶」，導致水圳內水色變成紅色。民眾大罵「沒有良心！」

環保局稽查科長陳偉德表示，現場採集水樣分析，現場檢測pH 7.99、水溫27.5℃、導電度452 μS/cm、溶氧4.31 mg/L，無明顯異常，並採集水樣送驗分析。這包農藥已撈除，稽查人員沿線巡查水色已恢復正常，加保扶主要是一種氨基甲酸鹽劑，主要用來除蟲。警方正追查行為人，後續將依相關規定進行查辦。

陳偉德指出，旗山區獅子頭圳屬高屏溪上游水汙染管制區，是一條灌溉渠道，沿線種植水果等農作物，無汙染工廠。不肖人士將農藥任意棄置，農藥流入水體，將對於水生生物造成危害，此行為已造成明顯汙染，除已違反水汙法第30條，可處新台幣3萬至300萬元罰鍰外，也涉及刑法第190條之1的流放毒物罪。

環保局長張瑞琿表示，環保局會持續針對較偏遠的水汙染管制區加強巡查，確保河川水質。民眾在水汙染管制區內任何使用農藥、化肥或棄置汙染物、飼養家禽等汙染水質的行為，都觸犯水汙法30條，若投棄毒物或其他有害健康物汙染河川或其他水體者，將為涉刑法，可處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科1千萬元以下罰金。

旗山分局吉東派出所表示，目前正在進行後續案情釐清，及確認周遭監視器位置並查閱中。

網友反映旗美地區獅子頭圳變成紅色，汙染水體很沒良心。圖／摘自「I LOVE MEINUNG-我愛瀰濃(美濃)」社群
網友反映旗美地區獅子頭圳變成紅色，汙染水體很沒良心。圖／摘自「I LOVE MEINUNG-我愛瀰濃(美濃)」社群

水質 監視器 水利署

延伸閱讀

北市拒收水肥…新北屎滿為患 北巿：雙北已開會3次溝通

墾丁國家公園釣魚大變革 一般海域全面開放加發證配套

農委會清查假農民反讓真農民遭殃！立委籲明訂規定

怕蔬菜殘留農藥 彰化衛生局：先浸泡再用清水清洗

相關新聞

旗美獅子頭圳灌溉渠道遭染紅！不肖者棄置農藥汙染水體

高雄市環保局於昨天傍晚接獲民眾通報，旗美地區獅子頭圳變成紅色！稽查人員趕到現場，發現有河段確實呈紅色汙染，會同農田水利署...

高港土開公司董事長兼總經理確定 兩大股東都推沈妙姿

高雄港區土地開發公司總經理之位爭議多，高雄市都發局長楊欽富今天在高雄市議會表示，昨（27）日中央已經核定由董事長沈妙姿兼...

駁二嬉啤派對「哭妖祭」週末登場 台味萬聖節假鬼假怪

「2020駁二嬉啤派對-哭妖祭」以海派台灣味萬聖節主題，周末10月30日、11月1日下午2點至晚間9點，在駁二藝術特區大...

爸爸也能換 旗津西子灣動物園男廁加設尿布枱

高雄市觀光局陸續整修公廁，風景區旗津、西子灣及壽山動物園公廁通風採光都強化，男廁增設尿布台，讓爸爸們也能為孩子換尿布。

陳其邁支持中山大學申設醫學院 官學共育智慧醫療人才

中山大學高雄市傑出企業與校友團拜會高雄市長陳其邁，校長鄭英耀表示，有鑑於台灣醫療教育與醫療資源長期南北失衡、嚴重不均，中...

高鐵南延屏東 潘孟安：不是政治支票 期待卸任前動工

屏東縣長潘孟安今上午到「Hit Fm 台北之音」接受主持人周玉蔻訪問，對近日行政院宣布高鐵延伸宜蘭，但高鐵南延屏東是否「...

左營微笑公園椅破損 1年未修復

高雄市有834座公園，1公頃以上由工務局養工處管理，其餘由區公所維管，議員黃文益、李喬如認為公所人力不足、經費有限，由養...

公園維管 市府團隊「透視鏡」

公園綠地管理品質優劣，民眾很有感，這攸關城市形象，公共設施最忌諱「只生不養」，公園內一張椅子壞一年遲遲未修，公部門效率讓...

岡山榮民之家 助長者就近復健

因應高齡化社會需求，各地榮民之家紛轉型發展長照機構，退輔會主委馮世寬昨出席岡山榮民之家復健室揭牌，實地測試多項設備，榮民...

墾丁垂釣 明年起擴大開放

墾管處為兼顧生態保育和休閒娛樂，4年前開放10處釣點，與釣友期待有落差，越區釣魚取締爭議不斷，墾管處檢討垂釣許可管理要點...

左營路面塌陷3公尺坑洞 確認自來水管線破損造成

今天下午5點多，高雄市左營區左營大路與海功路口，突然路面下陷，出現長寬各約3公尺的坑洞，經各單位人員勘查，晚間確認為自來...

到高雄打高爾夫球！ 高雄拚觀光開發高端遊客

交通部觀光局推出的安心旅遊國旅補助方案將在本月底告一段落，高雄市觀光局為促銷高雄觀光，從11月起與國內大型旅行社合作，將...

熱門新聞

八仙樂園荒廢5年 侯友宜嘆：業者不見我

八德一號社宅遭投訴放不下洗衣機 住發處喊冤

新北歡樂耶誕城月中開城 史上範圍最大、時間最久

八仙樂園是否有機會復業？ 律師：除非業者主動做這事

台糖新營副產傳將開發工業區 100多人懸布條抗爭

影／北海岸獨創水上飛行傘遭勒令停業 業者錯愕難接受

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。