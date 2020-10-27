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到高雄打高爾夫球！ 高雄拚觀光開發高端遊客

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
高雄市觀光局推出東高雄美食美景，要爭取團客與高端遊客。圖／高雄市觀光局提供
高雄市觀光局推出東高雄美食美景，要爭取團客與高端遊客。圖／高雄市觀光局提供

交通部觀光局推出的安心旅遊國旅補助方案將在本月底告一段落，高雄市觀光局為促銷高雄觀光，從11月起與國內大型旅行社合作，將積極爭取團客、開發高端客層、行銷溫泉觀光。

高雄市觀光局長周玲妏表示，「積極爭取團客」方面，要爭取企業員工旅遊、獎勵旅遊、郵輪旅客等大型旅遊團，目前已免費參觀的景點，包括旗津貝殼館、崗山之眼天空廊道、壽山動物園，持續免門票優惠，後續還會規畫更多優惠方案。

「開發高端客層」方面，高市觀光局要推高爾夫球程，以今年無法組團出國打高爾夫的球友為目標，邀這些遊客到高雄打球、住宿、吃美食，創造高端團觀光產值。

「行銷溫泉觀光」則以六龜地區的溫泉為主。觀光局強調六龜有很好的溫泉水質，搭配東高雄的美食美景，可以給遊客最佳的身心靈SPA之旅。周玲妏表示，11月會結合溫泉業者推出「2020臺灣好湯-寶來不老溫泉季行銷活動」，邀請遊客到六龜寶來享受泡湯的溫暖。

高雄最近進行「2020決戰高雄肉燥飯爭霸賽」，周玲妏也邀請各地朋友到高雄吃碗美味的肉燥飯，走訪許多優質景點，度過愉快舒適的暖冬。「2020決戰高雄肉燥飯爭霸賽」詳情查閱高雄旅遊網「最新熱推」

高雄市觀光局11月力推六龜寶來泡溫泉，圖為寶來花賞溫泉公園。圖／高雄市觀光局提供
高雄市觀光局11月力推六龜寶來泡溫泉，圖為寶來花賞溫泉公園。圖／高雄市觀光局提供

溫泉季 觀光局 六龜

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