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屏東九如果菜批發市場改晚上交易 全台首創

中央社 / 屏東縣27日電

全台果菜批發市場都是凌晨交易，原本每天清晨4時交易的屏東縣九如果菜批發市場19日起改成晚上7時到10時交易，創下全台果菜批發市場晚上交易的首例，1週來交易量成長1倍。

九如果菜批發市場特助陳政綱表示，九如果菜市場是全台唯一私人經營的批發市場，也是全台唯一產地集貨批發市場，都是農民將自己的農產品載運到市場來賣，市場當天交易，當天發現金給農民，其他果菜市場不是承銷商、販售商或行口交易型，就是像北農的終端銷售型。

九如果菜市場源自民國60年開始，地處產地偏遠農民生產受制於外地商販綁價所苦，為建立更公平、公開與公正的市場交易型態，於是與承銷商共同集資經營果菜市場，延續經營至民國73年依法成立屏東縣九如鄉果菜批發市場。

陳政綱說，原本的交易時間是早上9時，但為了因應來自中部西螺及高雄地區的承銷商，時間一直提早，最後挪到清晨4時，農民必須清晨2、3時就起床，載農作來交易，生活作息很不正常。

農民老化及年輕人講究生活品質，早起讓市場的交易量有減少趨勢，九如市場原本曾是年產銷量達6萬公噸以上的1等市場，近年因交易量下滑降為2等市場，陳政綱說，市場將交易時間改在晚上，就是讓農民能夠符合「日出而作，日落而息」的生理時鐘，也讓農作物保有最好的品質。

九如市場3年前就開始籌劃將交易時間延到晚上，但受到來自中部承銷商的阻礙，公司克服許多困難，直到19日才實施，實施1週來，不但市場出現農2代新面孔，而且交易量也成長1倍，交易價格微幅上揚。

陳政綱表示，以往清晨4時交易，農民多是前1天採收，而蔬果要早上溫度較低時採收品質較好，改為晚上交易，農民就可以早上採收、下午理園、晚上交易，實施1週來，農2代新面孔增加，交易量也成長1倍，交易價微幅上揚。

九如果菜市場的農產以蔬果類為主，葉菜類較少，來交易的農民除了屏東外，還有來自高雄、台南、台東的農民。

陳政綱表示，近年九如市場免費提供農民農藥殘留生化檢測、推廣QRcode、建置質譜快篩，光今年就幫農民免費驗了2000多件，加入QRcode農戶有1000多人，全台果菜市場最多，還獲農委會頒發蔬果溯源示範市場。

農糧署南區分署長姚志旺表示，九如果菜市場雖是私人經營，但非常配合農糧署措施，如推廣QRcode、農藥殘留檢測及學校營養午餐食材的提供，將交易時間更改到晚上，可減少農民在體力和時間上的耗損。

農民 屏東縣 農藥殘留

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