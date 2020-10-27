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高雄國際食品展上創千萬產值 高雄物產館沒讓高雄漏氣

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
今年受疫情影響，高雄國際食品展參觀人次不如往年，但「高雄物產館」仍拿下不少訂單。記者王昭月／翻攝
今年受疫情影響，高雄國際食品展參觀人次不如往年，但「高雄物產館」仍拿下不少訂單。記者王昭月／翻攝

疫情影響，今年突破限制如期舉辦的「2020年高雄國際食品展」，參展廠商及參觀人次雖不如往年，但主打高雄優質農特產的「高雄物產館」仍創造出千萬產值，沒讓高雄市漏氣。

高雄市農業局近年積極輔導高雄農產升級，在今年高雄國際食品展上亦不缺席，結合轄內19家優質農民團體的產品展售，吸引加拿大、日本、新加坡、香港、澳門等地貿易商、遊艇業者、電商通路洽談。

農業局表示，像蜂巢式生物科技展出的蜂蜜胜肽修護面膜及蜂王乳晶萃飲，美濃農會「高雄147」得獎冠軍米，都獲國外買家歡迎；合豐農產品運銷合作社展出果肉細緻的木瓜，也吸引日本、香港等地採購商洽談，一連四天創造千萬值。

農業局表示，疫情造成許多國際買家無法來台，農業局因此鼓勵參展農民團體參加線上媒合會拓展商機，突破重圍吸引新加坡、馬來西亞、大陸貿易商轉為線上消費，反而打開電商通路。

高雄市農業局結合19家優質農民團體，在今年國際食品展「高雄物產館」展售高雄特色農產，創造千萬產值。記者王昭月／翻攝
高雄市農業局結合19家優質農民團體，在今年國際食品展「高雄物產館」展售高雄特色農產，創造千萬產值。記者王昭月／翻攝

電商 疫情 農民

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