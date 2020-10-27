屏東公費疫苗配送率達92.8% 施打意願仍高

近期因為不良流感疫苗導致的死亡個案，其中一名死者，經國內衛生福利部初步研判其症狀或死亡原因與自身慢性病較有相關，因此，建議國內繼續推動接種計畫，將持續密切監測接種不良事件。目前屏東已經配送疫苗數達18萬4755劑，剩下1萬4245劑待中央配發。屏東縣政府衛生局表示，縣內配送疫苗配送率已達92.8%，且無疫苗不足，也無通報反應不良的情形發生。

縣府衛生局統計，屏東縣共採購19萬9千劑四價公費流感疫苗，由中央採分批配貨的方式送出，截至今天為止，已配送18萬4755劑，配送率達92.8%，已接種12萬7538人。

另，關於不良流感疫苗導致的死亡個案，目前仍未影響屏東居民接種的意願，光屏東醫院至開放施打至今，已經施打1493劑，且未發生任何不良反映。