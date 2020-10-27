高美館「蛻變與新生」外觀改造 翻轉與城市的未來想像

高美館推動「蛻變與新生」外觀改造案，邀國內外專業建築師團隊提出針對美術館建築外觀，呼應高雄城市特色的提案，要求外觀改造的提案均須與原建築物及其周邊景觀、環境地景、都市涵構，維繫友善、對話的關係。高美館 今天公布評選成果，獲獎團隊「賴人碩建築師事務所＋Oyler Wu Collaborative」的提案，在建築本體上加入全新的辨識與認同，並將藝術內涵更加向外推展。

高美館舉辦「蛻變與新生」外觀改造規畫設計評選，匯聚了國內、外優秀建築團隊的攜手合作，像是賴人碩建築師事務所＋Oyler Wu Collaborative、趙建銘建築師事務所＋ASIF KHAN、公羽山松建築師事務所＋藤本壯介建築設計事務所、廖志桓建築師事務所等，包含台灣、美國、英國及日本新銳建築師的提案。

高美館長李玉玲表示，高美館106年轉型為行政法人，在行政改革的同時也力求空間變革，以符合從地域型美術館的創立宗旨，轉型為新型態美術館。館方近年開啟一系列的展覽空間、戶外生態公園景觀重塑計畫，包含從美術館內部的展間、公共服務區域，再到美術館園區景觀、廣場群，提供觀眾嶄新的空間體驗，並重新定義美術館與城市的新關係。

高雄市府補助高美館1億9千萬經費，進行漏水改善及外觀改造。館方以「蛻變與新生Transformation & Rebirth」的概念出發，對國內外發出外觀改造案徵件，希望透過徵件設計，重新凝聚觀眾對美術館的關注，也彰顯新型態美術館的創新形象。外觀改造計畫預計明年發包，2022年完工。

高美館要求外觀改造的提案，都須與原建築物及其周邊景觀、環境地景、都市涵構維繫友善、對話的關係。獲獎團隊「賴人碩建築師事務所＋Oyler Wu Collaborative」強調高美館長期扮演台灣重要文化機構的角色，在建築本體上加入全新的辨識與認同之外，也希望能將其藝術內涵更加向外推展，與充滿活力的高雄城市生活互相對話，進而思考整體環境脈絡的未來發展可能。