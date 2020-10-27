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馬祖船運載客數9月倍增 東北季風影響10月航班

中央社 / 連江縣27日電

新冠肺炎疫情趨緩，馬祖成為國旅熱門景點。根據統計，9月交通船班數創新高，搭乘人數倍增；10月天候影響船班，東引交通停航20日，莒光碼頭潮差過大也延後開航時間。

根據連江縣交通旅遊局統計，新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情趨緩，馬祖成為國旅熱門景點。9月島際交通船人數創新高，南竿島來往莒光鄉一日3班，去年載客1萬2284人，今年為2萬2956人，航班從去年164航次，增加為182航次。

而東莒、西莒兩島間的交通船從238航班提升為256航班，總載客數由2567人增加至4545人。連江縣交旅局表示，遊客人次成長代表交旅局推動西莒「方塊海」觀光收到成效。

南竿往東引的島際交通船，航程約為2小時，每日僅有1航班，載客人數也提升。交旅局資料顯示，108年9月開航40航次，總載客數2973人，今年目前為止共42航次，載客數增加為6882人。

10月島際交通船則受東北季風與潮差的影響，交通船容易停航，或受潮差過大延後開航，東莒島的猛澳港也因潮差影響不易停船。

東北季風影響海象，東引短程航班停航多日，行經東引的馬祖到基隆長程航線，也達馬祖交通史上最長停航紀錄，從4日停航至24日晚間才開航，也影響交旅局「藍色公路船舶」補助計畫實施。

連江縣交通旅遊局推動「藍色公路船舶」補助計畫，希望平衡空中與海上交通，並推廣馬祖藍色公路之美，補助自由行搭船到馬祖玩的遊客交通費，計畫從1日至11月5日，但10月停航20天，補助期縮短，有網友上網詢問補助延長措施。

交通旅遊局長林長青表示，原本希望政府帶頭示範體驗搭船遊馬祖而進行的補助計畫，受東北季風停航影響，希望明年有機會繼續推動，今年度若經費未使用完，將改變為其他計畫經費，補助回饋遊客和鄉親。

馬祖 疫情 新冠肺炎

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