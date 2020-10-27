「粄條三兄弟」為發揚米食文化 連潘孟安都獻聲了

屏東縣政府為「2020屏東粄條文化節-粄食共和國嘉年華」暖身，於今天上午舉辦活動記者會，並邀請縣內製作粄條創意料理美食的業者參加，還邀請知名音樂製作人許常德，為這次粄條文化節創作主題曲、並由李炳輝親臨現場演唱。

「2020屏東粄條文化節-粄食共和國嘉年華」將於10月31日在屏東公園，及11月7日於竹田驛園登場，並首次號召全台熱炒店家參加料理競賽，還有客家產業展售、音樂表演，並推出3條知名部落客同遊客庄路線。

為了替活動暖身，縣府今天上午舉辦「2020屏東粄條文化節-粄食共和國嘉年華」記者會，並邀請縣內製作粄條創意料理美食的業者參加，還邀請知名音樂製作人許常德，為這次粄條文化節創作主題曲、並由李炳輝親臨現場演唱。

然而，這首活動主題曲的開頭還由屏東縣長潘孟安在歌曲中「獻聲」清唱2句，潘孟安坦言，自己是音癡，為了這兩句，在錄音室NG很多次。但潘仍期望，能透過歡樂輕快的曲風，傳達屏東熱情好客、多族群的意象，也廣邀眾活動當天能到嘗遍粄食美食並支持店家。

屏東縣政府指出，2020屏東粄條文化節以「粄食共和國」為主軸，首次號召全台熱炒店家參加料理競賽，獲得許多店家以創意粄食支持，其中不乏日本、美國、韓國、西班牙等8個不同國籍料理店家，讓道地的客家庶民美食透過多元族群米食文化及異國料理手法，互相激盪出令人驚豔的作品。

縣府表示，粄條是街頭巷弄的庶民美食，縣府為彰顯地方特色美食，從2015年開始，就特別將客家人的「面帕粄」、閩南人的「粿仔」與新住民的「河粉」，結合為屏東「粄條三兄弟」，並以每個鄉鎮的粄條料理特色，透過不同料理方式，將不同米食文化發揚光大。

眾多參加粄食共和國嘉年華的業者當中，其中，一名連續參加5年屏東粄條文化節的梁志銘，雖然五年來皆以「客家披薩」參加嘉年華活動，但他仍秉持傳統客家料理蘿蔔絲餅的做法，並迎合活動「粄條三兄弟」的主題製成「客家披薩」，即使歷時五年仍受矚目且歷久不衰。

「2020屏東粄條文化節-粄食共和國嘉年華」將於10月31日在屏東公園，及11月7日於竹田驛園登場，縣府廣邀民眾參加，詳情可查詢活動官網。