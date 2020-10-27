金門家扶興建扶幼館 浯島香蓮廟捐贈30萬

金門縣浯島香蓮廟主委楊耀芸與廟事人員今天捐贈金門家扶中心新台幣30萬元，做為興建兒童扶幼館所用，由家扶中心扶幼委員會主委李根遠代表接受。

身兼浯島城隍廟管理委員會主委的浯島香蓮廟主委楊耀芸表示，得知家扶中心受到武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情影響，今年度扶幼捐款比往年衰退約50%，而且扶幼館今年上半年在興建經費的籌措也幾乎停頓。

楊耀芸說，兒童扶幼館已快到完工階段不能停工，因此經過管理委員會同意，將香蓮廟的香火錢20萬元，加上個人自掏腰包的10萬元共湊足30萬元，以浯島香蓮廟註生娘娘名義捐贈給家扶中心，做為興建兒童扶幼館所用，希望取之於社會，用之於社會。

金門家扶中心主任李桂平表示，感謝楊耀芸和管理委員會的善行義舉，助家扶兒童扶幼館完工目標向前推進一大步。

金門家扶中心表示，家扶兒童館需要大家的協助，歡迎來電（082）326139洽詢協助方式，為地方弱勢兒童盡一份心力。