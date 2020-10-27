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不只悲傷與分離！屏東縣府將舉辦島嶼南方飛行展

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導
屏東縣政府文化處以「屏東的飛行故事」為主題，10月30日在勝利星村青島玖柒展出「在島嶼南方飛行：那些年在屏東眷村發生的二三事」展覽。圖／縣府文化處提供
屏東縣政府文化處以「屏東的飛行故事」為主題，10月30日在勝利星村青島玖柒展出「在島嶼南方飛行：那些年在屏東眷村發生的二三事」展覽。圖／縣府文化處提供

屏東縣政府文化處以「屏東的飛行故事」為主題，將於10月30日於勝利星村青島玖柒展出「在島嶼南方飛行：那些年在屏東眷村發生的二三事」，並以屏東空軍眷村文物、生活故事，廣邀民眾走入歷史場域，回味過往的文化記憶。

縣府文化處指出，文化部啟動國家文化記憶庫計畫，保存並再現土地與人民共同記憶，有鑑於屏東飛行歷史豐富，乘載著不同民族、世代之間移動、遷徙與流散的故事，因此，利用充滿屏東飛行故事的歷史場域-勝利星村，舉辦「在島嶼南方飛行：那些年在屏東眷村發生的二三事」，同時也整合屏東執行國文庫計畫的成果。

文化處表示，勝利星村除了眾人熟知的將軍故事之外，還有許多南國的眷村記憶說值得挖掘，而「在島嶼南方飛行：那些年在屏東眷村發生的二三事」展覽，是以島嶼南方飛行為題，進一步認識眷村的時代軌跡。

六塊厝大鵬七村眷村第三代、策展人黎世輝表示，因國文庫計畫的蒐集整理，也讓自己開始挖掘各式移動、遷徙與離散的故事。

黎世輝還說，眷村的回憶不是只有悲傷與分離的，因此，在展覽最後也特別以「拆解與重組」為題，向觀眾傳達「眷村文化再製」的理念，透過「眷村美食教具箱」與「勝利新村建築教具箱」的展示，重新組合並述說一段屏東眷村的生活文化。

「在島嶼南方飛行：那些年在屏東眷村發生的二三事」於10月30日至12月31日於勝利星村青島玖柒展出，展覽期間共辦理5場推廣活動，2場眷村文化沙龍，並邀請到台灣歷史博物館「落地成家」特展策展人、《臺灣的後眷村時代：離散經驗與社會想像的重構》作者高鈺昌、世新大學口語傳播學系副教授李佩霖來談眷村的空間與文化經驗。

講座活動報名相關活動資訊，可關注或搜尋屏東縣政府文化處臉書或「在島嶼南方飛行：那些年在屏東眷村發生的二三事」臉書專頁。

屏東縣政府文化處以「屏東的飛行故事」為主題，10月30日在勝利星村青島玖柒展出「在島嶼南方飛行：那些年在屏東眷村發生的二三事」展覽。圖／縣府文化處提供
屏東縣政府文化處以「屏東的飛行故事」為主題，10月30日在勝利星村青島玖柒展出「在島嶼南方飛行：那些年在屏東眷村發生的二三事」展覽。圖／縣府文化處提供
屏東縣政府文化處以「屏東的飛行故事」為主題，10月30日在勝利星村青島玖柒展出「在島嶼南方飛行：那些年在屏東眷村發生的二三事」展覽。圖／縣府文化處提供
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屏東縣政府 眷村

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