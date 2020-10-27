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導演董振良金門大學演講 分享創作心路歷程

中央社 / 金門縣27日電

國立金門大學「通識領袖講堂」最近邀請縣籍導演董振良演講，董振良說，這是30年來第一次正式受邀回鄉放片，感受國際影展般禮遇；他並與師生分享電影作品和創作心路歷程。

董振良是以作品「單打雙不打」為題，暢談他的金門電影創作歷程，年代從1987年跨起2020年。他與在場100多名師生分享他的電影作品和創作心路歷程，帶領所有聽講者進入電影美學的殿堂。

金大表示，很多學生認為，董振良出生在兩岸情勢非常緊張的金門，每天在砲彈威脅中成長，他的電影作品很有張力，現場引起不小迴響。

這次的金大之行，董振良感觸不少。多年來，他一直鼓吹「金馬獎回歸金門」，2010年第三度推動時，邀請導演侯孝賢等人來金，並在金大租借場地放映「金高粱」；時隔10年，董振良又回到金大。他說，時空人物在變，「不變的是我一人」。

董振良進一步說明為何不變的是他一人。原來，1989年他回鄉為在野黨人士助選，受到情治單位關切，與時任警職的金大校長陳建民有業務上接觸；2005年，他二度推動「金馬獎回歸金門」，當時擔任金大觀光管理系主任的陳建民接受他拍攝採訪；今年，他則是應陳建民邀請回金大放片演講。

談到30年來與陳建民的三度碰面，董振良說，每次陳建民身分都不同，「不變的是我一人」。

有關「金馬獎回歸金門」議題，董振良說，幾乎每個金門人聽到這個提議，第一個反應就是認為金門沒有足夠的接待能量，不可能辦成。但從這次金大接待他的過程中，他感到倍受禮遇，一如20多年前參加日本影展時受到的尊榮；見微知著，由此證明金大是有能力在大型活動中勝任招待和導覽的工作。董振良也因此認為，「金馬獎回歸金門」不再是遙不可及的夢想。

講座中，董振良表示，兒時金門村莊附近駐紮許多國軍，部隊裡經常放映電影，居民也會到營區和阿兵哥一同觀賞電影，從此他對電影深深著迷。當兵時存錢買下攝影機，也使他確立走上電影的道路，並在退伍後決定從事電影工作。

董振良說，長期以來，自己所投入的不僅僅是影像創作，更是寫實記述金門社會的各種議題。

金門 電影

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