屏東農業大學菁英班開學 老中青農齊聚推動新農業運動

屏東縣政府舉辦的農業大學邁入第6屆，每年皆有許多人踴躍報名，經評選共40名農業菁英獲得資格，並於今天上午舉辦「第六屆屏東農業大學-菁英班」開學典禮，每年都不缺席的屏東縣長潘孟安也到場勉勵學員，並表示，農業大學培育出許多優秀的農業人才，但因應時代變遷，永續農業必須靠新的農業運動才能持續。

本次「第六屆屏東農業大學-菁英班」經過評選，共有40名學員報名參加，成員來自屏東種植各種農作物的老中青農，於今天舉行開學典禮，展開為期三周的訓練課程，並邀請業界職人講師，分享如何強化農業經營的技巧、觀念與創新思維，並帶領屏東小農突破經營框架，以提升農業競爭力。

另外，本次菁英班著重農產通路行銷、品牌文案、陳列美學、溝通表達等後端品牌及行銷能量，也首度安排「縣外農業觀摩活動」，帶領學員前往縣外具代表性與特色的農企業場域參訪交流，期許透過多元豐富的課程，精進農民生產、加工、行銷等技巧，提升整體農業實力。

潘孟安指出，屏東大學開辦六年來，從初階、進階、專業班到今天的菁英班，培育了許多新農業運動的「種子農民」，期望能透過農產與農法的精進，也幫助小農變農企業，讓農民在市場更有競爭力。

潘孟安表示，這些農業人才有農業大學的底子，能帶動周邊農民，同時也期盼能形成農業聯盟，能有開拓通路度自行接單的能力，並且讓農產品不限於傳統批發市場的銷售模式，而是因應時代變遷，讓農業永續創造成多的利益與效益。