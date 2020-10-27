航港局要辦遊艇集團結婚 限額30對快來報名

交通部航港局今在高雄市政府舉行「大港啟航-艇你幸福」遊艇活動宣傳記者會，宣布將於11月14日、15日在高雄大港橋辦理「大港啟航-艇你幸福」遊艇活動，其中最受矚目的「遊艇集團結婚」，是國內首次以遊艇為主題的集團婚禮，限額30對新人參加，即日起至11月4日開放網路免費報名。

航港局11月14日、15日在高雄大港橋辦理「大港啟航-艇你幸福」遊艇活動，內容包含遊艇集團結婚、大港好市集、遊艇搭乘、遊艇自駕體驗活動。

其中最受矚目的「遊艇集團結婚」，是國內首次以遊艇為主題的集團婚禮，限額30對新人參加，即日起至11月4日止開放網路免費報名，並採抽籤審核機制，中籤的30對新人將一同搭乘遊艇，在親友與大海的見證祝福下完成人生大事。

航港局表示，此次在台灣海洋產業重鎮高雄市規畫集團婚禮為行銷主軸，邀高雄市立交響樂團演出，並以高雄新地標大港橋作為特色地景，讓參與集團婚禮的新人體驗高質感的遊艇服務。

同時，為了祝福30對新人新婚，航港局也結合高雄市在地業者及文創業者合作，提供總值超過1萬8千元的婚紗或住宿兌換券、家電、20吋行李箱、新人專屬客製化小夜燈、文創紀念餐具組及高雄中西餅舖禮盒等禮。參與的新人還可獲包含15張客製化邀請卡、結婚證書、紀念照、活動紀念DVD等組合包。

除了集團婚禮，11月14日至15日在大港橋舉辦的系列活動，還包含「遊艇自駕體驗」、「登船搭乘體驗」、「大港好市集」等，其中「大港好市集」邀集超過60攤的高雄在地文創手作、特色伴手禮及海味美食攤商在市集展售，還安排音樂、魔術及特技表演，消費集章還能摸彩抽獎。

航港局並表示，今年遊艇推廣活動辦理的目的，是落實推動行政院「向海致敬」政策，盼讓民眾透過實際參與體驗後，達到「知海、近海、進海」的政策目標。同時帶動遊艇產業發展，擴大遊艇產業鏈。

航港局說，我國遊艇製造業聞名世界，但是相關服務業發展卻相對落後，透過遊艇推廣活動的辦理，可協助推動遊艇服務業的發展，同時培養民眾成為潛在玩家或消費者，進而帶動遊艇服務業之發展，同時擴大遊艇產業鏈。

航港局指出，未來推動遊艇發展的方向將朝大眾化、觀光化及產業化等三大面向進行努力，同時優化軟硬體設施服務，其中大眾化部分，將推動遊艇共有制，相關規定業經交通部部務會議通過，將於近日發布，降低遊艇進入門檻。