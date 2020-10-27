快訊

身價50億美元！汶萊王室奢華代表 38歲「派對王子」過世

聽新聞
test
0:00 / 0:00

航港局要辦遊艇集團結婚 限額30對快來報名

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
交通部航港局今在高雄市政府舉行「大港啟航-艇你幸福」遊艇活動宣傳記者會。記者蔡孟妤／攝影
交通部航港局今在高雄市政府舉行「大港啟航-艇你幸福」遊艇活動宣傳記者會。記者蔡孟妤／攝影

交通部航港局今在高雄市政府舉行「大港啟航-艇你幸福」遊艇活動宣傳記者會，宣布將於11月14日、15日在高雄大港橋辦理「大港啟航-艇你幸福」遊艇活動，其中最受矚目的「遊艇集團結婚」，是國內首次以遊艇為主題的集團婚禮，限額30對新人參加，即日起至11月4日開放網路免費報名。

航港局11月14日、15日在高雄大港橋辦理「大港啟航-艇你幸福」遊艇活動，內容包含遊艇集團結婚、大港好市集、遊艇搭乘、遊艇自駕體驗活動。

其中最受矚目的「遊艇集團結婚」，是國內首次以遊艇為主題的集團婚禮，限額30對新人參加，即日起至11月4日止開放網路免費報名，並採抽籤審核機制，中籤的30對新人將一同搭乘遊艇，在親友與大海的見證祝福下完成人生大事。

航港局表示，此次在台灣海洋產業重鎮高雄市規畫集團婚禮為行銷主軸，邀高雄市立交響樂團演出，並以高雄新地標大港橋作為特色地景，讓參與集團婚禮的新人體驗高質感的遊艇服務。

同時，為了祝福30對新人新婚，航港局也結合高雄市在地業者及文創業者合作，提供總值超過1萬8千元的婚紗或住宿兌換券、家電、20吋行李箱、新人專屬客製化小夜燈、文創紀念餐具組及高雄中西餅舖禮盒等禮。參與的新人還可獲包含15張客製化邀請卡、結婚證書、紀念照、活動紀念DVD等組合包。

除了集團婚禮，11月14日至15日在大港橋舉辦的系列活動，還包含「遊艇自駕體驗」、「登船搭乘體驗」、「大港好市集」等，其中「大港好市集」邀集超過60攤的高雄在地文創手作、特色伴手禮及海味美食攤商在市集展售，還安排音樂、魔術及特技表演，消費集章還能摸彩抽獎。

航港局並表示，今年遊艇推廣活動辦理的目的，是落實推動行政院「向海致敬」政策，盼讓民眾透過實際參與體驗後，達到「知海、近海、進海」的政策目標。同時帶動遊艇產業發展，擴大遊艇產業鏈。

航港局說，我國遊艇製造業聞名世界，但是相關服務業發展卻相對落後，透過遊艇推廣活動的辦理，可協助推動遊艇服務業的發展，同時培養民眾成為潛在玩家或消費者，進而帶動遊艇服務業之發展，同時擴大遊艇產業鏈。

航港局指出，未來推動遊艇發展的方向將朝大眾化、觀光化及產業化等三大面向進行努力，同時優化軟硬體設施服務，其中大眾化部分，將推動遊艇共有制，相關規定業經交通部部務會議通過，將於近日發布，降低遊艇進入門檻。

遊艇 航港局 集團結婚

延伸閱讀

旅遊業求生 跨足餐飲、健身、遊艇

澎湖遊艇失火燒毀 幸無人傷亡

千元入門！ 「豪華遊艇」包船體驗 人人玩的起

小鬼追思會／小鬼會暈船還堅持出海 KID驚曝「我們兩個同天分手」

相關新聞

戶政系統恢復 第一線人員嘆「壓力測試」很磨人

戶政系統昨天大當機，戶政人員啟動人工收件因應，幸好今天上午已排除狀況，系統恢復正常，高雄三民戶政事務所主任歐敏信說，一早...

屏東農業大學菁英班開學 老中青農齊聚推動新農業運動

屏東縣政府舉辦的農業大學邁入第6屆，每年皆有許多人踴躍報名，經評選共40名農業菁英獲得資格，並於今天上午舉辦「第六屆屏東...

航港局要辦遊艇集團結婚 限額30對快來報名

交通部航港局今在高雄市政府舉行「大港啟航-艇你幸福」遊艇活動宣傳記者會，宣布將於11月14日、15日在高雄大港橋辦理「大...

1張破損公園椅1年未修好 議員批高市府效率不可思議

高雄市大大小小公園有834座，管理不易，高雄市議員李柏毅今天在議會質詢時說，左營新中里內微笑公園一張木椅損壞，里長向市府...

亞灣區提高住宅量 高市將評估

經濟部宣布在高雄亞洲新灣區設新創園區，市議員籲提高住宅量，供給國際人才，副市長林欽榮允諾評估，並研擬設公宅。亞灣區第3次...

205兵工廠遷建 成立廉政平台

205兵工廠遷建案由國防部以「代拆代建、先建後遷」原則委由高雄市政府代辦，遷建費逾122億，分3標預計112年完成，市府...

屏東Pbike 下月起累積計費

屏東公共自行車Pbike營運將滿6周年，累積總使用人數突破335萬人次，今年11月起調整費率，採累積制，每天累積前30分...

照顧到腸穿肚爛肛門鮮血直流 家屬怒控某護理之家

屏東一名林姓男子（32歲）15年前因車禍癱瘓，去年轉到屏東麟洛某護理之家療養，豈料這段時間以來，家屬陸續發現林男身上有多...

文資界奧斯卡 高雄英國領事館獲文化資產保存獎

高雄改制設州百年，高雄市政府文化局經營管理的「打狗英國領事館及官邸」獲得「文化部第五屆國家文化資產保存獎」殊榮，高雄市文...

僑委會委員長童振源會楊鎮浯 提成立僑務聯合工作小組

僑委會委員長童振源率隊抵金門參訪，今天到金門縣政府拜會，與金門縣長楊鎮浯雙方就僑團、僑教及僑商等業務洽談交流，童振源也提...

美濃白玉蘿蔔今起開放認股 另可搭配地瓜一起採收

高雄市美濃白玉蘿蔔開始進入產季，美濃區農會與農友再度合作推出蘿蔔田認股活動，民眾可先預訂採收日期與數量，今天起開放民眾認...

又有酒可以領！ 金門下月配售振興經濟專供酒

為活絡金門地區消費動能， 金門縣政府在今年7月發放「1+1振興劵」，今天又宣布為紀念這重要歷史時刻並實質嘉惠鄉親，將於1...

熱門新聞

八仙樂園荒廢5年 侯友宜嘆：業者不見我

宜蘭知名便當店遭棄單老闆大罵 東工處坦承聯絡疏失

又有酒可以領！ 金門下月配售振興經濟專供酒

重機獨佔1格汽車停車位 北市議員：建議規定停2輛

遊客不鳥餵食禁令 台東登仙橋獼猴嚴重發福

屏東某護理之家傳虐待？ 男子多處瘀青曾出血命危

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。