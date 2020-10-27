對酒駕員警加重處分 陳其邁：有法源依據

高雄市六龜分局10月發生兩件員警酒駕事件，市長陳其邁震怒並要求從嚴從速處分，他說依據「警察人員駕車安全考核實施要點」第9點規定，一大過可加嚴或從輕處分，有法源依據。

六龜分局轄管分駐所在10月份接連發生員警酒駕事件，日前陳其邁已指示對上週違紀累犯員警處兩大過免職，他在今天的市政會議再要求警察局對分局長等相關行政責任查、懲處從嚴從速。

媒體質疑相關法源的問題，陳其邁表示，23日酒駕的員警是累犯且酒測值1.2毫克，再者之前也有接受過相關教育；酒測濃度顯示員警幾乎處於半夢半醒之間，在神智不清的狀況之下再犯酒駕就是錯誤。

他強調對酒駕零容忍，當員警無法以身作則，嚴重違法就要從嚴處理。他指出，「警察人員駕車安全考核實施要點」第9點規定「各警察機關審議懲處案件，得衡量事實情節，依據警察人員獎懲標準等相關規定酌予加重或減輕處分」。陳其邁表示，這項規定賦予警察機關可以從嚴或從輕處分；換句話說，一大過加嚴或從輕本來就有法源依據可以處理。

他點名「六龜分局長實在是離譜，1個月內兩件酒駕，到底在幹什麼呢？」他促警察局從嚴、從速處理，今天下午前務必完成行政處分。