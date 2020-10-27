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1張破損公園椅1年未修好 議員批高市府效率不可思議

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
高雄市議員李柏毅批評高雄市政府維管公園效率待加強。記者楊濡嘉／攝影
高雄市議員李柏毅批評高雄市政府維管公園效率待加強。記者楊濡嘉／攝影

高雄市大大小小公園有834座，管理不易，高雄市議員李柏毅今天在議會質詢時說，左營新中里內微笑公園一張木椅損壞，里長向市府通報，請工務單位修好，可是一年了，椅子還沒有修，工務單位說這個月31日之前會修，里民覺得這樣的效率不可思議。工務局養工處表示不太可能，正了解整個作業流程。

高雄市議會今天上午進行工務部門工作報告及質詢，李柏毅和議員黃文益在質詢時間都質詢公園維護問題。

李柏毅表示，高雄市公園、綠地面積共有2400公頃，六都第一，換算下來每位市民平均擁有3坪的公園綠地面積；109年以前養工處共掌管732處公園，今年1 公頃以下分配給區公所去維管，1公頃以上由養工處負責，養工處人員認真維管公園綠地，但也有待改進之處。

李柏毅說，左營新中里內有一座微笑公園，是養工處維管的公園，里長黃昱誌反映公園內有一張木製椅子損壞，但從去年9通報到目前，還沒有修好，都超過1年了。

黃昱誌表示，微笑公園不是地點偏遠、少人潮的公園，相反的是博愛路、自由路、河堤路東西延伸的公園，連接自由黃昏市場、巨蛋商圈、河堤社區，是左營人口、商業密集區；去年9月間，他向「里政APP」登錄通報公園內有一張木椅損壞，市府養工處也有積極回覆會維修，可是最近他看到那張椅子還是壞在那裡，沒有修，一查，一年了。

對於這張公園椅子為何一年了還沒有修，養工處今天上午還在了解。

黃文益對於1公頃以下的公園由區公所維管有不同看法，認為區公所人力有限，又無專業機具，而且各區各自負責，無法像養工處一樣集中相當額度辦理委外，不時標不出去，公園的養護還是要回歸養工處。

工務局長蘇志勳表示，市府已再次協調，明年度起，1公頃以下的公園還是由養工處負責維護管理。

高雄市議員李柏毅表示左營區微笑公園內一張破損的椅子，里長報俢一年了仍未修。圖／高雄市議員李柏毅提供
高雄市議員李柏毅表示左營區微笑公園內一張破損的椅子，里長報俢一年了仍未修。圖／高雄市議員李柏毅提供

高雄市

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